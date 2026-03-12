12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
1-3
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
1-2
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
0-115'
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
1-1
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
0-014'
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
0-015'
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
0-014'
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
2-1
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
1-2
12 Mart
Bologna-Roma
1-1
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
1-3
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
0-014'
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
0-016'
12 Mart
Ferencvaros-Braga
0-015'
12 Mart
Genk-Freiburg
0-016'
12 Mart
Lille-Aston Villa
0-1
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
1-0
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

Samsunspor tur umudunu zora soktu

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup oldu.

calendar 12 Mart 2026 22:50 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 23:01
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor tur umudunu zora soktu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Samsunspor ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Rayo Vallecano, 15. dakikada Alemao'nun golüyle öne geçti.

Samsunspor, Marius Mouandilmadji ile 21. dakikada skoru eşitledi. Çadlı golcü, 9 maçta 8 golle 'gol krallığı' zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.

İspanyol ekibi, 40. dakikada Alvaro Garcia'nın golüyle öne geçti ve soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Vallecano, 78. dakikada Alemao'nun ikinci golüyle maçın skorunu belirledi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 19 Mart'ta Madrid'de oynanacak.

THORSTEN FINK, İLK 11'İNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Samsunspor, Fenerbahçe maçının ilk 11 ile sahaya çıktı.

Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'de son oynanan Fenerbahçe müsabakasının kadrosunu korudu.

Samsunspor, Rayo Vallecano maçına Okan Kocuk, Yunus Emre Çitf, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse ve Mouandilmadji ilk 11'i ile çıktı.

Kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesinde İrfan Can Eğribayat, Efe Berat Törüz, Emre Kılınç, Zeki Yavru, Ndiaye, Enes Albak, Borevkovic, Atoen, Soner Gönül ve Tanguy Coulibaly ise görev bekledi.

SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK

Sakatlığı devam eden Afonso Sousa, Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin Rayo Vallecano karşısında forma giyemedi.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Yalçın Kayan ve Elayis Tavsan da kadroya yazılmadı.

Öte yandan kırmızı-beyazlı takımda 3 aydır sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly ilk 18 içinde görev bekledi.

TRİBÜNLERDE 21 BİN SAMSUNSPORLU

Kırmızı-beyazlı yaklaşık 21 bin taraftarlar müsabakayı tribünden takip etti.

Rayo Vallecanolu taraftarlar ise misafir takım tribünlerini kısmen doldurdu.

Öte yandan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı izlemek için tribünde yerini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Celil Yüksel'in kullandığı serbest atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Batalla kale çizgisi üzerinde kontrol etti.
15. dakikada Rayo Vallecano öne geçti. Palazon'un ceza sahası içine pasında topla buluşan Alemao'nun yerden vuruşunda kaleci Okan Kocuk'un ayaklarına çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
21. dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Makoumbou'nun ceza sahasına ortasında defanstan seken top Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcu sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.
40. dakikada misafir takım 2-1 üstünlüğü yakaladı. Palazon'un defansın arkasına pasında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Garcia, sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

62. dakikada Tomasson'un ortasında ceza sahasında Holse'nin kafa vuruşunda kaleci Batalla'dan dönen top Makoumbou'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda kaleci Batalla meşin yuvarlağı yatarak bloke etti.
72. dakikada Lopez'in ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda kaleci Okan Kocuk'a çarpan top oyun alanına geri döndü.
78. dakikada Rayo Vallecano farkı 2'ye çıkardı. Alemao, iki defans oyuncusundan sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Marian Barbu, Mircea Mihail Grigoriu, Adrian Vornicu (Romanya)
Samsunspor: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift (Dk. 64 Coulibaly), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 64 Emre Kılınç), Ntcham, Mendes (Dk. 64 Zeki Yavru), Holse, Mouandilmadji (Dk. 82 Ndiaye)
Rayo Vallecano: Batalla, Pep Chavarria, Felipe, Lejeune, Ratiu, Ciss (Dk. 87 Gumbau), Lopez (Dk. 75 Diaz), Palazon (Dk. 75 Valentin), Garcia (Dk. 83 Espino), Akhomach (Dk. 75 De Frutos), Alemao
Goller: Dk. 21 Mouandilmadji (Samsunspor), Dk.15 ve 78 Alemao, Dk. 40 Garcia (Rayo Vallecano)
Sarı kartlar: Dk. 16 Holse, Dk. 38 Celil Yüksel, Dk. 46 Ntcham, Dk. 63 Mendes (Samsunspor), Dk. 57 Felipe, Dk. 74 Akhomach (Rayo Vallecano)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.