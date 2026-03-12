Samsunspor tur umudunu zora soktu

Samsunspor, bu golle Rayo Vallecano karşısında geriye düştü. pic.twitter.com/oJewrynHHu



UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Samsunspor ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-1'lik skorla kazandı.Rayo Vallecano, 15. dakikada Alemao'nun golüyle öne geçti.Samsunspor, Marius Mouandilmadji ile 21. dakikada skoru eşitledi. Çadlı golcü, 9 maçta 8 golle 'gol krallığı' zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.İspanyol ekibi, 40. dakikada Alvaro Garcia'nın golüyle öne geçti ve soyunma odasına 2-1 önde gitti.Vallecano, 78. dakikada Alemao'nun ikinci golüyle maçın skorunu belirledi.İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 19 Mart'ta Madrid'de oynanacak.Samsunspor, Fenerbahçe maçının ilk 11 ile sahaya çıktı.Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'de son oynanan Fenerbahçe müsabakasının kadrosunu korudu.Samsunspor, Rayo Vallecano maçına Okan Kocuk, Yunus Emre Çitf, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse ve Mouandilmadji ilk 11'i ile çıktı.Kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesinde İrfan Can Eğribayat, Efe Berat Törüz, Emre Kılınç, Zeki Yavru, Ndiaye, Enes Albak, Borevkovic, Atoen, Soner Gönül ve Tanguy Coulibaly ise görev bekledi.Sakatlığı devam eden Afonso Sousa, Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin Rayo Vallecano karşısında forma giyemedi.UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Yalçın Kayan ve Elayis Tavsan da kadroya yazılmadı.Öte yandan kırmızı-beyazlı takımda 3 aydır sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly ilk 18 içinde görev bekledi.Kırmızı-beyazlı yaklaşık 21 bin taraftarlar müsabakayı tribünden takip etti.Rayo Vallecanolu taraftarlar ise misafir takım tribünlerini kısmen doldurdu.Öte yandan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı izlemek için tribünde yerini aldı.9. dakikada Celil Yüksel'in kullandığı serbest atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Batalla kale çizgisi üzerinde kontrol etti.15. dakikada Rayo Vallecano öne geçti. Palazon'un ceza sahası içine pasında topla buluşan Alemao'nun yerden vuruşunda kaleci Okan Kocuk'un ayaklarına çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu:21. dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Makoumbou'nun ceza sahasına ortasında defanstan seken top Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcu sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı:40. dakikada misafir takım 2-1 üstünlüğü yakaladı. Palazon'un defansın arkasına pasında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Garcia, sert vuruşla topu ağlara gönderdi:62. dakikada Tomasson'un ortasında ceza sahasında Holse'nin kafa vuruşunda kaleci Batalla'dan dönen top Makoumbou'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda kaleci Batalla meşin yuvarlağı yatarak bloke etti.72. dakikada Lopez'in ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda kaleci Okan Kocuk'a çarpan top oyun alanına geri döndü.78. dakikada Rayo Vallecano farkı 2'ye çıkardı. Alemao, iki defans oyuncusundan sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu:: Samsun Yeni 19 Mayıs: Marian Barbu, Mircea Mihail Grigoriu, Adrian Vornicu (Romanya): Okan Kocuk, Yunus Emre Çift (Dk. 64 Coulibaly), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 64 Emre Kılınç), Ntcham, Mendes (Dk. 64 Zeki Yavru), Holse, Mouandilmadji (Dk. 82 Ndiaye): Batalla, Pep Chavarria, Felipe, Lejeune, Ratiu, Ciss (Dk. 87 Gumbau), Lopez (Dk. 75 Diaz), Palazon (Dk. 75 Valentin), Garcia (Dk. 83 Espino), Akhomach (Dk. 75 De Frutos), Alemao: Dk. 21 Mouandilmadji (Samsunspor), Dk.15 ve 78 Alemao, Dk. 40 Garcia (Rayo Vallecano): Dk. 16 Holse, Dk. 38 Celil Yüksel, Dk. 46 Ntcham, Dk. 63 Mendes (Samsunspor), Dk. 57 Felipe, Dk. 74 Akhomach (Rayo Vallecano)