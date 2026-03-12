12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
1-3
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
1-2
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
0-114'
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
1-1
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
0-013'
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
0-014'
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
0-013'
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
2-1
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
1-2
12 Mart
Bologna-Roma
1-1
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
1-3
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
0-013'
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
0-014'
12 Mart
Ferencvaros-Braga
0-014'
12 Mart
Genk-Freiburg
0-014'
12 Mart
Lille-Aston Villa
0-1
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
1-0
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

Esenler Erokspor'da seri bitti ama liderlik geldi!

1. Lig'de Esenler Erokspor, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi sona eren Esenler Erokspor, averajla liderliğe yükseldi.

1. Lig'in 30. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Bandırmaspor, karşılaşmanın 9. dakikasında kaleci Akın Alkan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Esenler Erokspor, 14. dakikada Kayode'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Bandırmaspor, 45+9. dakikada Dougles Tanque'nin penaltı golüyle devreye 1-1 gitti.

İkinci yarıda gol çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor'un ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi ancak İstanbul ekibi, bu maçtaki 1 puanla 63 puana yükseldi ve ligde averajla liderliğe yükseldi. Ligde play-off mücadelesi veren Bandırmaspor, puanını 46 yaptı.

Esenler Erokspor, ligde gelecek hafta Çorum ile deplasmanda karşılaşacak. Bandırmaspor, Bandırmaspor, sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Harun Reşit Güngör, Ferhat Çalar

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Recep Niyaz (Dk. 75 Berat Luş), Mikail Okyar (Dk. 63 Jack), Amilton (Dk. 75 Catakovic), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 63 Kanga), Faye, Kayode

Bandırmaspor: Akın Alkan, Kerim Alıcı, Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk. 78 Oğuz Ceylan), Mulumba, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 78 Mücahit Albayrak), Fall (Dk. 12 Arda Özçimen), Amaral (Dk. 70 Abdulkadir Parmak), Kehinde (Dk. 46 Badji), Tanque

Goller: Dk. 14 Kayode (Esenler Erokspor), Dk. 45+9 Tanque (Penaltıdan) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 9 Akın Alkan (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+6 Mikail Okyar, Dk. 53 Recep Niyaz (Esenler Erokspor), Dk. 70 Amaral (Bandırmaspor)

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.