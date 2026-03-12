1. Lig'in 30. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.



Bandırmaspor, karşılaşmanın 9. dakikasında kaleci Akın Alkan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.



Esenler Erokspor, 14. dakikada Kayode'nin attığı golle 1-0 öne geçti.



Bandırmaspor, 45+9. dakikada Dougles Tanque'nin penaltı golüyle devreye 1-1 gitti.



İkinci yarıda gol çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.



Bu sonucun ardından Esenler Erokspor'un ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi ancak İstanbul ekibi, bu maçtaki 1 puanla 63 puana yükseldi ve ligde averajla liderliğe yükseldi. Ligde play-off mücadelesi veren Bandırmaspor, puanını 46 yaptı.



Esenler Erokspor, ligde gelecek hafta Çorum ile deplasmanda karşılaşacak. Bandırmaspor, Bandırmaspor, sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak.



Stat: Esenler Erokspor



Hakemler: Ayberk Demirbaş, Harun Reşit Güngör, Ferhat Çalar



Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Recep Niyaz (Dk. 75 Berat Luş), Mikail Okyar (Dk. 63 Jack), Amilton (Dk. 75 Catakovic), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 63 Kanga), Faye, Kayode



Bandırmaspor: Akın Alkan, Kerim Alıcı, Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk. 78 Oğuz Ceylan), Mulumba, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 78 Mücahit Albayrak), Fall (Dk. 12 Arda Özçimen), Amaral (Dk. 70 Abdulkadir Parmak), Kehinde (Dk. 46 Badji), Tanque



Goller: Dk. 14 Kayode (Esenler Erokspor), Dk. 45+9 Tanque (Penaltıdan) (Bandırmaspor)



Kırmızı kart: Dk. 9 Akın Alkan (Bandırmaspor)



Sarı kartlar: Dk. 45+6 Mikail Okyar, Dk. 53 Recep Niyaz (Esenler Erokspor), Dk. 70 Amaral (Bandırmaspor)



