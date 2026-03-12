UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında iki İtalyan takımı Bologna ile Roma karşı karşıya geldi. Bologa'nın ev sahipliğinde Renato Dall Ara'da oynanan maç 1-1 tamamlandı.



Bologna, 50. dakikada Federico Bernardeschi ile 1-0 öne geçti. Roma'ya beraberliği getiren golü 71. dakikada Lorenzo Pellegrini kaydetti.



Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 65 dakika sahada kaldı.



İki takım, karşılaşmanın rövaşında 19 Mart'ta bu kez Roma'nın ev sahipliğinde Olimpico'da karşılaşacak.



Bologna, Roma ile oynanacak rövanş maçından önce ligde Sassuolo deplasmanına gidecek. Roma, Como ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



