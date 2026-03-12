12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
1-3
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
1-2
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
0-490'
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
1-1
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
1-190'
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
0-090'
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
0-0
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
2-1
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
1-2
12 Mart
Bologna-Roma
1-1
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
1-3
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
0-190'
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
1-190'
12 Mart
Ferencvaros-Braga
2-090'
12 Mart
Genk-Freiburg
1-090'
12 Mart
Lille-Aston Villa
0-1
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
1-0
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

Andrea Mazzon: "Bu maçtan ders çıkaracağız"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Andrea Mazzon, Arjantin maçının ardından konuştu.

calendar 12 Mart 2026 23:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Andrea Mazzon: 'Bu maçtan ders çıkaracağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında Arjantin'e 59-55 kaybeden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Andrea Mazzon, söz konusu yenilgiden dersler çıkaracaklarını söyledi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından İtalyan başantrenör ile milli oyuncu Gökşen Fitik, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başantrenör Andrea Mazzon, son çeyreğe kadar iyi oynadıklarını anlatarak, "Basketbolu biliyorsunuz, son dakikalarda geriye düşmek çok zor olabiliyor. Bu karşılaşmadan ders çıkartıp önümüzdeki maça odaklanmalıyız. Maçı sadece bir saniyelik hatamız üstünden değerlendiremeyiz ancak daha iyi olabileceğimiz anlar vardı." şeklinde konuştu.

Kanada maçında yaptıklarını Arjantin karşısında ortaya koyamadıklarını vurgulayan Mazzon, son çeyrekte 5 sayı üretmelerine ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu hatamızdan ders çıkartıp önümüzdeki maça odaklanmalıyız. Daha rahat oynamalıyız. Kızlar kazanmaları gerektiğini biliyorlardı ama her şey olabiliyor. Japonya ile olan maçı düşünmemiz gerekiyor."

Ay-yıldızlı basketbolcu Gökşen Fitik ise Arjantin karşılaşmasından dersler çıkaracaklarını belirterek, "Turnuva uzun. Bir hedefimiz var, herkes bunun farkında. Dünya Kupası'na gitmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.