Fiorentina, 90+3'te kazandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fiorentina ile Rakow Czestochowa karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Fiorentina 2-1'lik skorla kaznadı.
Polonya ekibi Rakow, 60. dakikada Jonatan Brunes'in golüyle öne geçti.
Fiorentina, 62. dakikada Cher Ndour'un golüyle eşitliği sağladı.
İtalyan ekibi, 90+3. dakikada Gudmundsson'un penaltı golüyle kazandı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 19 Mart'ta Polonya'da oynanacak.
