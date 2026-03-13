12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
1-3
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
1-2
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
0-4
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
1-1
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
2-1
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
0-0
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
0-0
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
2-1
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
1-2
12 Mart
Bologna-Roma
1-1
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
1-3
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
0-1
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
1-1
12 Mart
Ferencvaros-Braga
2-0
12 Mart
Genk-Freiburg
1-0
12 Mart
Lille-Aston Villa
0-1
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
1-0
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

Ebru Acer'den altın madalya

Özel milli sporcu Ebru Acer, Polonya'da altın madalya kazandı.

Ebru Acer'den altın madalya
Özel milli sporcu Ebru Acer, Polonya'da düzenlenen ITTF Para Challenger Masa Tenisi Turnuvası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Wladyslawowo kentindeki organizasyonda Ebru Acer, kadınlar klas 11 kategorisinde yarıştı.

Finalde Hong Konglu Wong Ting Ting'i 11-3, 11-4, 11-9'luk setlerle 3-0 mağlup eden milli sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, "Polonya'da ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek altın madalya kazanan özel sporcumuz Ebru Acer'i yürekten tebrik ediyorum. Uluslararası arenada elde edilen bu değerli başarı bizleri gururlandırmıştır. Sporcumuzun yetişmesinde emeği bulunan kıymetli antrenörümüz Bülent Baran'ı da ayrıca tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Özel sporcularımızın her geçen gün uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
