12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
1-3
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
1-2
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
0-490'
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
1-1
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
1-190'
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
0-090'
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
0-0
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
2-1
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
1-2
12 Mart
Bologna-Roma
1-1
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
1-3
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
0-190'
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
1-190'
12 Mart
Ferencvaros-Braga
2-090'
12 Mart
Genk-Freiburg
1-090'
12 Mart
Lille-Aston Villa
0-1
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
1-0
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

İşte 1. Lig'de haftanın hakemleri

Trendyol 1. Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Trendyol 1. Lig'de 31. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

14 Mart Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-Serikspor: Hakan Ülker

20.00 Atko Grup Pendikspor-İstanbulspor: Burak Olcar

15 Mart Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Atakaş Hatayspor: Burak Pakkan

13.30 Özbelsan Sivasspor-Eminevim Ümraniyespor: Direnç Tonusluğlu

16.00 SMS Grup Sarıyer-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Yiğit Arslan

16.00 Sakaryaspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Turgut Doman

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK: Alpaslan Şen

16 Mart Pazartesi:

13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Arca Çorum FK-Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu

20.00 Sipay Bodrum FK-Boluspor: Fatih Tokail

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
