UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Lyon, Celta Vigo deplasmanına konuk oldu. Mücadele 1-1 tamamlandı.
Celta Vigo, 25. dakikada Javier Rueda Garcia ile 1-0 öne geçti. Lyon'a beraberliği getiren golü 87. dakikada Endrick attı.
Celta Vigo, Borja Iglesias'ın 54. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 19 Mart'ta Fransa'da oynanacak.
Celta Vigo, Lyon ile oynayacağı rövanş öncesi ligde Real Betis deplasmanına gidecek. Lyon, Le Havre deplasmanına konuk olacak.
