Süper Lig'de bu sezon ilk: Asen Albayrak!

Süper Lig'de 26. hafta ile birlikte bir ilk yaşanacak.



Ligin 26. haftasındaki Göztepe - Alanyaspor maçında kadın hakem Asen Albayrak görev alacak.



Bu kararla birlikte Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir kadın hakem, orta hakem olarak görev yapacak.



FERHAT GÜNDOĞDU'DAN AÇIKLAMA



MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, geçen ay yaptığı açıklamada bir kadın hakemin Süper Lig'de görev alabileceğini söylemişti.



Gündoğdu, o dönem, "Kadın hakem projemiz kararlılıkla sürüyor. Tarihimizde ilk kez çok sayıda kadın hakemimiz, erkek hakem kriterlerindeki atletik testleri başarıyla geçmiştir. Bu gelişimin sürmesi halinde önümüzdeki dönemde Süper Lig'de görev alan kadın hakemlerimizi görmekten mutluluk duyacağız. Performansıyla öne çıkan bir kadın hakemimiz de beklenenden daha erken bir UEFA görevlendirmesi almıştır. Ayrıntıları henüz paylaşamasam da, kendisini tebrik ediyorum." demişti.



26. HAFTA HAKEMLERİ



Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:



Cuma:



20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK: Gürcan Hasova



20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen



14 Mart Cumartesi:



13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın



20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Asen Albayrak



20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak



20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay



15 Mart Pazar:



16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz



20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe



20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol



