12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
1-3
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
1-2
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
0-490'
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
1-1
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
1-190'
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
0-090'
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
0-0
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
2-1
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
1-2
12 Mart
Bologna-Roma
1-1
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
1-3
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
0-190'
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
1-190'
12 Mart
Ferencvaros-Braga
2-090'
12 Mart
Genk-Freiburg
1-090'
12 Mart
Lille-Aston Villa
0-1
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
1-0
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

Süper Lig'de bu sezon ilk: Asen Albayrak!

Süper Lig'de bu hafta Göztepe - Alanyaspor maçını Asen Albayrak yönetecek.

12 Mart 2026 22:28 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 00:14
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de bu sezon ilk: Asen Albayrak!






Süper Lig'de 26. hafta ile birlikte bir ilk yaşanacak.

Ligin 26. haftasındaki Göztepe - Alanyaspor maçında kadın hakem Asen Albayrak görev alacak.

Bu kararla birlikte Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir kadın hakem, orta hakem olarak görev yapacak.

FERHAT GÜNDOĞDU'DAN AÇIKLAMA

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, geçen ay yaptığı açıklamada bir kadın hakemin Süper Lig'de görev alabileceğini söylemişti.

Gündoğdu, o dönem, "Kadın hakem projemiz kararlılıkla sürüyor. Tarihimizde ilk kez çok sayıda kadın hakemimiz, erkek hakem kriterlerindeki atletik testleri başarıyla geçmiştir. Bu gelişimin sürmesi halinde önümüzdeki dönemde Süper Lig'de görev alan kadın hakemlerimizi görmekten mutluluk duyacağız. Performansıyla öne çıkan bir kadın hakemimiz de beklenenden daha erken bir UEFA görevlendirmesi almıştır. Ayrıntıları henüz paylaşamasam da, kendisini tebrik ediyorum." demişti.

26. HAFTA HAKEMLERİ

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Cuma:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK: Gürcan Hasova

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

14 Mart Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Asen Albayrak

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay

15 Mart Pazar:

16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz

20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
