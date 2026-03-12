Jakobs ve Lemina, Devler Ligi'nde haftanın 11'inde!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda oynanan ilk maçların ardından haftanın ilk 11'i belli oldu.
Galatasaray'dan Mario Lemina ve Ismail Jakobs, Devler Ligi'nde haftanın ilk 11'de yer alan futbolcular oldu.
Galatasaray, son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılılarda bu maçta golü Lemina atmış ve Gabonlu orta saha oyuncusu, maçın oyuncusu ödülünün de sahibi olmuştu.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'i:
