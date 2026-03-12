Jürgen Klopp, Red Bull'dan ayrılıyor; yeni görevi

Jürgen Klopp'un Red Bull şirketindeki görevinden ayrılacağı, kulüp takımı çalıştırmaya sıcak bakmadığı ancak bu yaz Dünya Kupası'ndan sonra Alman Milli Takımı'nın başına geçeceği öne sürüldü.



Salzburg Nachrichten gazetesi iki hafta önce, 2025 yılına kadar sözleşmesi olan futbol patronu ile Red Bull'un ayrılacağının yaklaştığını bildirmişti.



Bildi'in haberine göre, Klopp ile Oliver Mintzlaf yönetimindeki Red Bull arasında 2029 yılına kadar geçerli olan sözleşmenin erken feshi şu ana kadar gündeme gelmemişti. Aksine, her iki taraf da işbirliğinin uzatılması konusunda gevşek bir şekilde görüş alışverişinde bulunmuştu. Ancak, işin içeriğinin her iki tarafın da tam memnuniyetini sağlamadığı, hem Leipzig'deki en önemli RB kulübünde hem de Red Bull'da "açık bir sır" olarak nitelendirildi.



Klopp'un şirkette nadiren görünmesi, önemli maçlarda her zaman stadyumlarda bulunmaması veya antrenman merkezlerine daha az uğraması ve bunun yerine Olimpiyatlar gibi birçok PR etkinliğine katılması, Red Bull dünyasındaki bazı kişileri şaşırttı.



Klopp'un, teknik direktörlerin işe alınması ve gönderilmesi üzerindeki etkisi çok büyük ve Leipzig, New York ve diğer kulüplerdeki spor patronlarının çalışmalarını da büyük ölçüde etkiledi.



Red Bull'da Klopp ile ayrılık şu anda gündemde değil.



TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE DÖNÜŞ OLASI DEĞİL



Klopp'un yakın çevresinden gelen bilgilere göre, bir üst düzey kulübün teknik direktörlüğüne hızlı bir dönüş söz konusu değil. Bu adım, yüksek düzeyde günlük enerji, büyük kamuoyu baskısı ve Real Madrid'in Vinícius Jr. gibi zorlu süperstar karakterleri sürekli olarak yönetmeyi gerektireceğinden, Klopp'u iyi tanıyan veya onunla yakın çalışan herkes bu ihtimali dışladı.



Ancak Red Bull'da başka bir senaryo giderek daha yüksek sesle tartışılmaya ve çok olası görülmeye başlandı: Alman Milli Takımı'na geçiş ve Dünya Kupası'ndan sonra milli takım teknik direktörlüğü görevini devralma...



Klopp'un danışmanı Marc Kosicke geçtiğimiz günlerde federasyonun "sık sık" teklifte bulunduğunu doğruladı ve yeni bir teklif gelmesi durumunda neler olabileceğine dair ipucu verdi: "Bence o, bunu bir kez yapmak zorunda olduğunu düşünmüyor. Daha çok, bu işi her zaman reddedemeyeceği bir yükümlülük hissediyor."



NAGELSMANN'A RAĞMEN OLACAK



Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın 2028'e kadar süren sözleşmesine rağmen, bu durumun yaz aylarında gerçekleşebileceğini, en azından Red Bull'da giderek daha fazla üst düzey yönetici tarafından 'olası ihtimal' olarak değerlendirildi.



