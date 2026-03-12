12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

Beşiktaş ile Trabzonspor yenişemedi!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.

calendar 12 Mart 2026 17:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Trabzonspor Kadın Futbol Takımı karşı karşıya geldi. 

Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın gollerini 23. dakikada penaltıdan ve 39. dakikada Nihal Saraç kaydetti. Konuk ekip Trabzonspor'un golleri ise 37. dakikada Natalia Oleszkiewicz ile 74. dakikada Donjeta Halilaj'dan geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 39'a yükseltirken, Trabzonspor ise 47 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş deplasmanda Amed SK Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nı konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
