12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

Jermaine Pennant'tan Arne Slot'a tepki!

Liverpool'un eski futbolcularından Jermaine Pennant, Arne Slot'un kadro tercihlerine eleştiride bulundu.

12 Mart 2026 17:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Jermaine Pennant'tan Arne Slot'a tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Liverpool'un eski futbolcularından Jermaine Pennant, İngiliz ekibiyle ilgili konuştu.

Pennant, özellikle kadro tercihleri nedeniyle teknik direktör Arne Slot'a eleştiride bulundu.

Jermaine Pennant, "Bazen bu kadro seçimlerini görmek sinir bozucu oluyor. Dominik Szoboszlai'yi sağ bekte, Wirtz'i sağ veya sol kanatta oynatmak... Onu kendi pozisyonunda oynatın! En iyi oyuncularımızı en iyi pozisyonlarında oynatarak onlardan en iyi verimi almalıyız. Performansı düşük olan bazı oyuncuları kadrodan çıkarmak gerekiyorsa, bunu yapın!" dedi.

Sözlerine devam eden Pennant, "Bana göre Mac Allister, eski halinde çok uzakta, Salah da eski halinden çok uzak. Eğer Wirtz'in oynamasını istiyorsanız, onu 10 numaraya koyun ve Mac Allister'ı kadrodan çıkarın! Bu zor bir şey değil!" diye konuştu.

Pennant, son olarak, "Wirtz'i kanatta oynatarak, onun yeteneklerini sergilemesine izin vermiyorsunuz! Onun en iyi özelliklerini kaybediyorsunuz. Szoboszlai'yi orta sahada oynatmak... Orta sahadaki enerjiyi kaybediyorsunuz. Sezon neredeyse bitiyor ve hala bunu konuşuyoruz, gerçekten sinir bozucu." sözlerini sarf etti.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.