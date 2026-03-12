Jermaine Pennant'tan Arne Slot'a tepki!

Liverpool'un eski futbolcularından Jermaine Pennant, İngiliz ekibiyle ilgili konuştu.



Pennant, özellikle kadro tercihleri nedeniyle teknik direktör Arne Slot'a eleştiride bulundu.



Jermaine Pennant, "Bazen bu kadro seçimlerini görmek sinir bozucu oluyor. Dominik Szoboszlai'yi sağ bekte, Wirtz'i sağ veya sol kanatta oynatmak... Onu kendi pozisyonunda oynatın! En iyi oyuncularımızı en iyi pozisyonlarında oynatarak onlardan en iyi verimi almalıyız. Performansı düşük olan bazı oyuncuları kadrodan çıkarmak gerekiyorsa, bunu yapın!" dedi.



Sözlerine devam eden Pennant, "Bana göre Mac Allister, eski halinde çok uzakta, Salah da eski halinden çok uzak. Eğer Wirtz'in oynamasını istiyorsanız, onu 10 numaraya koyun ve Mac Allister'ı kadrodan çıkarın! Bu zor bir şey değil!" diye konuştu.



Pennant, son olarak, "Wirtz'i kanatta oynatarak, onun yeteneklerini sergilemesine izin vermiyorsunuz! Onun en iyi özelliklerini kaybediyorsunuz. Szoboszlai'yi orta sahada oynatmak... Orta sahadaki enerjiyi kaybediyorsunuz. Sezon neredeyse bitiyor ve hala bunu konuşuyoruz, gerçekten sinir bozucu." sözlerini sarf etti.



