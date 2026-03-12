Kayağın 'özel ikizleri' Fransa'da altın madalya kazanmak için aralıksız çalışıyor

Dünyada milli sporcu olarak kayak müsabakalarına katılan tek otizmli ikizler olarak bilinen Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül kardeşler, 18-21 Mart'ta Fransa'da düzenlenecek VIRTUS Açık Kayak Şampiyonası'nda altın madalya hedefiyle yoğun bir şekilde hazırlanıyor.



Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve emekli mühendis eşi Nesrin Kaya Bingül'ün 22 yaşındaki otizmli ikiz çocukları Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül, aile desteğiyle 3 yaşında cimnastik, 6 yaşında ise kayakla tanıştı.



Dünyada milli sporcu olarak kayak müsabakalarına katılan tek otizmli ikizler olarak bilinen, dünya, Avrupa ve Türkiye'de dereceleri ile madalyaları bulunan Bingül kardeşler, Türkiye'nin tek lisanslı otizmli ikiz milli sporcuları olarak başarılarına devam ediyor.



Avusturya'nın Kitzbühel Kayak Merkezi'nde 4-7 Şubat'ta gerçekleştirilen VIRTUS Açık Alpin Kitzbühel Kayak Yarışması'nda farklı kategorilerde ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan ikizler, 18-21 Mart'ta Fransa'nın Gourette bölgesinde düzenlenecek VIRTUS Açık Kayak Şampiyonası'nda derece alabilmek için hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.



Palandöken Kayak Merkezi'ndeki özel pistte kayak antrenörleri Osman Darel ve kardeşi Elkamer Darel eşliğinde kar, fırtına ve tipi demeden haftanın 7 günü kayak yapan ikizler, günde 6 saat çalışıyor.



Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesinin otizmli milli sporcuları olan ve aynı zamanda "Gelecek vadeden en iyi özel sporcu" ödülleri de bulunan özel ikizler, şampiyonadan altın madalyayla Türkiye'ye dönmeyi hedefliyor.



- "Altın madalyayla Türkiye'ye dönmeyi planlıyoruz"



Antrenör Osman Darel, AA muhabirine, 5 yıldır Murat ve Zeynep'le çalıştıklarını söyledi.



İkizlerin dünyada tek olduğunu belirten Darel, "Biz dünya şampiyonalarına gidiyoruz. Otizmli olarak aynı kategoride yarıştığı sporcular var ama Murat ve Zeynep'in durumu ağır otizmli olarak dünyada tek. Diğerleri Murat ve Zeynep gibi ağır otizmli değiller. Hem ağır otizmli olup hem de kayağı profesyonelce yapan dünyada ikisi tek." ifadelerini kullandı.



Darel, ikizlerin başarılarından ve hedeflerinden bahsederek, şunları dile getirdi:



"2024'te Avusturya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda birinciliğimiz var ancak son 5 yıldır sürekli dünya ikinciliğini alıyoruz. Şimdi Fransa'da yapılacak organizasyonda dünya şampiyonluğuna hazırlanıyoruz. Orada da inşallah birincilik almayı hedefliyoruz. İnşallah birinci olacağız ve altın madalyayla Türkiye'ye dönmeyi planlıyoruz. Murat ve Zeynep'in potansiyelleri tabii ki var. Beş yıldır her zaman üzerine koyarak gidiyoruz ama hedefimiz dünya birinciliği, altın madalyayı almak. Böyle ağır otizmli olup dünya şampiyonasında böyle üstün başarılar alıp, dünya ikinciliği alan başka kimse yok. Murat ve Zeynep, tek."



İkizlerin dünyada rakipleri olduğunu anlatan Darel, "Aynı kategoride yarışıyorlar ama Murat'ın rakibi Almanya'dan Avusturya'ya 350 kilometrelik yolu kendi arabasıyla gelebilecek kapasitede. Zeynep'in rakibi yine aynı şekilde ama gerçek otizmli ve ağır otizmli olarak dünyada ikisi tek. Buna rağmen 5 yıl üst üste dünya ikinciliği aldık. 2024'te Avrupa birincisi olduk ama hedefimiz dünya birinciliği. Emsallerine göre hem bu kadar profesyonel kayan hem de durumları bu kadar ağır otizmli yok. Biz kategorimizde Murat ve Zeynep gibi ağır otizmlilerle değil, hemen hemen neredeyse normal sporcularla yarışıyoruz. Buna rağmen dünya ikinciliğini 5 yıldır üst üste alıyoruz." diye konuştu.



- "Hedefimiz dünya şampiyonluğu"



Antrenör Elkamer Darel ise 2 yıldır ikizlerle çalıştığını anlattı.



Zeynep ve Murat gibi ağır otizmli olup dünyada bu başarıyı elde eden sporcu olmadığını aktaran Darel, "Türkiye'de, Cumhuriyet tarihinde ilk defa dünya ikinciliğini bu sporcular getirdi. Beş yıldır da aynı başarıları elde ediyoruz. Tabii ki hedefimiz büyük. Hedefimiz dünya şampiyonluğu. Aynı zamanda eğer açılırsa olimpiyatlar. Şu anda onun üzerinde çalışmalar var. Çocuklarımız olimpiyatlara da hazırlanma aşamasındalar." dedi.



Darel, geçen yıl da Fransa'ya gittiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Sporcularımız, ağır otizmli olarak rakipleriyle yarıştı. İkisi de hem dünya ikinciliği hem de dünya üçüncülüğü olarak 4 madalya aldı ama çocukların başarılarının en önemli noktası rakiplerinin aslında otizmli olmaması. Yani evet bir raporları var ama çocuk 350 kilometre yolu kendi arabasıyla gelebiliyor. Böyle bir otizmliyle yarışıyoruz. Yine de bu başarıyı elde ediyorlar."



İkizlere güvendiklerini vurgulayan Darel, sözlerini şöyle tamamladı:



"Çalışmalarımız 4 ay sürüyor. Bizde ara yok, her gün antrenmana çıkıyoruz. Günlük 6 saat antrenmanımız var. Zaten o temponun sonucunda gelen başarı bu. İnşallah bu emeklerin karşılığında Türkiye'ye altın madalyayla dönmeyi düşünüyoruz."



