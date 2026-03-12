Juventus'ta yeni aday Emiliano Martinez

Juventus, yeni sezonda kadrosuna bir kaleci takviyesi yapmak istiyor. İtalyan ekibinin kaleci transfer konusundaki yeni hedefi ortaya çıktı.



Tottenham'dan Guglielmo Vicario ve Liverpool'dan Alisson Becker'i gündemine alan Juventus, Aston Villa'dan Arjantinli Emiliano Martinez'i de transfer listesine dahil etti.



Tuttosport'ta yer alan habere göre, Juventus, Martinez için yapılacak anlaşmaya bonservisine sahip olduğu ve şu anda Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Douglas Luiz'i de eklemeyi planlıyor.



Emiliano Martinez, geçen sezon yaz transfer döneminde Aston Villa taraftarına veda etmiş ancak istediği anlaşmayı bulamayınca İngiliz ekibinde kalmıştı. 33 yaşındaki deneyimli file bekçisinin, Aston Villa ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.



