Didier Drogba'dan Osimhen paylaşımı: 'Sana söylemiştim'

Galatasaray taraftarları Liverpool maçı öncesinde Victor Osimhen için özel koreografi hazırladı.
Nijeryalı golcü tribünlerin desteğiyle duygulandı ve taraftara teşekkür etti.
Efsane futbolcu ve Osimhen'in idolü olan isim Didier Drogba da sosyal medyadan yıldız futbolcuya "Sana yanında bir aslan ordusu olduğunu söylemiştim. Başın sağ olsun ve güçlü kal kardeşim " mesajıyla destek çıktı.
📲 Didier Drogba'nın paylaşımı:
"Sana aslanlardan oluşan bir ordun olduğunu söylemiştim. Başın sağ olsun, güçlü kal kardeşim." pic.twitter.com/2JPOgU2ncz
