12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
15:30
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
16:00
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
13:30
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
15:30

TFF cephesinden yabancı VAR açıklaması

Süper Lig'de bazı kulüpler, VAR hakemlerinin yabancı olmasını talep etti. Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun kalan bölümü için yabancı VAR'la ilgili kararını verdi.

calendar 12 Mart 2026 12:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TFF cephesinden yabancı VAR açıklaması
Süper Lig'de yabancı VAR hakemi tartışmaları devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu cephesinden açıklama geldi.
TFF yetkilileri, HT Spor'dan Sezgin Gelmez'e yaptıkları değerlendirmede yabancı VAR'ın gündemlerinde olmadığını belirterek kulüplere VAR sürecini izleme daveti yaptıklarını ancak şu ana kadar herhangi bir talep gelmediğini ifade etti.

Yabancı VAR'ın gündemlerinde olmadığını belirten TFF yetkilisi, "Biz şeffafız. VAR'ı gelin izleyin dedik ama hiçbir kulüpten daha böyle bir talep gelmedi." ifadelerini kullandı.

İşte yapılan açıklamanın tamamı:

"Yabancı VAR konusu gündemimizde yok. Hiçbir federasyon son haftalara girildiğinde kaliteli hakemlerini göndermiyor. Yabancı VAR hata yapınca nasıl ceza verebiliriz? En fazla bir daha çağırmayız ama o da ortalığı karıştırmış olur. Eğitimcilerimizin dışarıyla ilişki kurabileceğini söyleyenler, o zaman neler demezler? Kulüp yöneticileri lütfen bize destek olsun. Çok çalışkan, güvenilir ve eğitimci bir MHK başkanımız var. Biz şeffafız. VAR'ı gelin izleyin dedik ama hiçbir kulüpten daha böyle bir talep gelmedi. Özellikle bir kulüpten bunu bekliyoruz. Gelsinler baksınlar. Biz mali açıdan da açığız. İsteyen kulupler gelsin TFF bir kulübe avans vermiş mi vermemiş mi onu da incelesinler. 197 hakemin bahis soruşturmasında işine son verildi. İçinde bir kez oynayanlarda var ama affedilmeleri söz konusu değil. Geri alınacaksa bu kuralı biz niye koyduk?"

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.