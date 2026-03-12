Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak ön plana çıktı.



Sarı-lacivertliler, yaptığı transferlerin yanı sıra çok sayıda futbolcuyla da yollarını ayırdı.



Fenerbahçe'de takımdan ayrılan isimlerden biri de Sofyan Amrabat oldu.



Faslı orta saha oyuncusu, İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'e kiralandı.



SAKATLIK PLANLARI DEĞİŞTİRDİ



Fenerbahçe'nin yazın Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, sezona oldukça iyi bir başlangıç yapmış, İspanyol ekibi, oyuncunun bonservisini almayı planlamıştı. Ancak deneyimli futbolcu, kasım ayında yaşadığı ciddi sakatlık sonrası sahalardan uzak kaldı. Bu gelişmelerin ardından Real Betis yönetimi, Amrabat'ın bonservisini alma planını rafa kaldırdı.



İSTANBUL'A DÖNECEK



Sabah'ın haberine göre, Faslı yıldız sezon sonu İstanbul'a dönecek.



SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ



Sofyan Amrabat bu sezon Real Betis formasıyla çıktığı 11 maçta gol ve asist katkısı üretemedi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.







