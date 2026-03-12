Denizlispor'un Avrupa'dan Denizli Amatör Lig'e 'hazin' düşüşü

Süper Lig'de uzun yıllar mücadele eden ve 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda elde ettiği başarılarla Türk futbolunda iz bırakan ancak yaşadığı mali ve sportif sorunlar nedeniyle Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Denizlispor'un, sezonun bitimine 7 maç kala aldığı 6 puan silme cezasıyla Denizli Süper Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.
Türk futbolunda bir dönem Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlarla adından söz ettiren yeşil-siyahlı ekip, son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar, transfer yasakları ve puan silme cezalarının ardından liglerde tutunamadı.
Denizlispor, 2002-03 sezonunda UEFA Kupası'nda gösterdiği performansla Türk futbol tarihine adını yazdırdı.
Yeşil-siyahlılar, turnuvada Fransa'nın Lorient ve Çekya'nın Sparta Prag takımlarını eleyerek son 16 turuna yükseldi. Denizli temsilcisi, güçlü kadrosuyla Avrupa futbolunun önemli kulüplerinden Inter ile eşleşmiş, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu rakibini Denizli'de 3-0 yenmesine rağmen gol averajıyla turnuvaya veda etmişti.
Tarihinde 21 sezon Süper Lig'de yer alan Denizlispor, özellikle 2000'li yılların başında Türk futbolunun istikrarlı ekiplerinden biri olarak öne çıktı ve Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmalarda aldığı sonuçlarla dikkati çekti.
Kulüpte artan borç yükü ve yönetimsel sorunlar ilerleyen yıllarda sportif başarıyı olumsuz etkiledi.
Süper Lig'den 2020-21 sezonunda düşen Denizlispor, 2022-23 sezonunda 1. Lig'e veda etti. Yeşil-siyahlı ekip geçen sezon ise TFF 2. Lig'den düşerek BAL'a geriledi.
Süper Lig'e veda etmesinin ardından eski oyuncularının alacakları nedeniyle kulüp birkaç kez transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı. Kadrosunu büyük ölçüde altyapıdan yetişen genç futbolcularla kuran Denizlispor, istediği sonuçları alamadı.
Denizlispor'dan alacağını tahsil edemediği için son olarak kulübe dava açan eski futbolcu Tiago Lopes'in davayı kazanmasının ardından yeşil-siyahlı ekip 6 puan silme cezası daha aldı.
BAL'da bu sezon sahada 14 puan toplayan Denizlispor, aldığı toplam "12 puan silme cezası" sonrasında 2 puana kadar geriledi.
Denizlispor, kalan 7 haftada tüm maçlarını kazansa dahi puan silme cezaları nedeniyle ligde kalma şansını kaybetti.
Ege temsilcisi gelecek sezon, Denizli Süper Amatör Lig'de mücadele edecek.
"HEDEFİMİZ, DENİZLİSPOR'U YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK"
Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, AA muhabirine, kulübün yeniden yapılanması gerektiğini söyledi.
Kulübün sorunlarının "lig seviyesinden çok yönetim anlayışıyla ilgili" olduğunu savunan Urkay, şunları kaydetti:
"Ben daha başkan olmadan taraftarlarla yapılan bir toplantıda açıkça söyledim. Bu kulüp tüketilmiştir, yeniden kurulması gerekir. Denizlispor'un sorunu BAL'da, süper amatörde ya da başka bir ligde olması değil. Asıl ihtiyaç, doğru bir üretim anlayışıyla yönetilen, kendi gelirlerini oluşturabilen kurumsal bir yapıya kavuşmasıdır. Ben kendimi başarısız olarak görmüyorum. Benim hedefim Denizlispor'u yeniden farklı değerlerle farklı yönetim ilkeleriyle yeniden kurmak. Göreve geldiğimde altyapıda sadece 8-9 yaşlarında 8 çocuk kalmıştı. Biz şu anda yeniden güçlü bir altyapı kurmaya çalışıyoruz. Hedefimiz, Denizlispor'u güçlü bir altyapı ve kurumsal yapı ile yeniden ayağa kaldırmak. 20 yılda oluşan sorunların birkaç ayda çözülmesini beklemek gerçekçi değil, bu bir süreç. Yeni bir anlayışla kulübü yeniden kurarak adım adım eski güçlü günlerine taşıyacağız."
Denizlispor'un Avrupa'dan Denizli Amatör Lig'e "hazin" düşüşü
Denizlispor, UEFA Kupası'nda son 16'ya kadar yükseldiği günlerden puan silme cezalarıyla Süper Amatör Lig'e düşen dramatik bir çöküş yaşadı.
Süper Lig'de uzun yıllar mücadele eden ve 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda elde ettiği başarılarla Türk futbolunda iz bırakan ancak yaşadığı mali ve sportif sorunlar nedeniyle Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Denizlispor'un, sezonun bitimine 7 maç kala aldığı 6 puan silme cezasıyla Denizli Süper Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.
