12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
15:30
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
16:00
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
1-368'
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
15:30

Gaziantep FK'de Antalyaspor öncesi üç eksik!

Gaziantep FK, Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak.

calendar 12 Mart 2026 13:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK'de Antalyaspor öncesi üç eksik!
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Perşembe günü Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı 25 karşılaşmada 7 galibiyet, 9'ar beraberlik ve mağlubiyeti olan kırmızı-siyahlı ekip, 30 puanla 10. sırada yer alıyor.

GAZİANTEP FK'DE 3 EKSİK

Güneydoğu temsilcisinde sakatlığı bulunan Salem Mbakata ve Denis Draguş ile kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç, bu maçta forma giyemeyecek.

Kart ceza sınırında bulunan Christopher Lungoyi, Melih Kabasakal, Arda Kızıldağ ve Nazım Sangare, bu maçta kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

GAZİANTEP FK'NİN GALİBİYETİ DAHA FAZLA

Gaziantep FK, ligde daha önce 13 kez karşılaştığı rakibine karşı 5 kez galibiyete ulaşan taraf oldu.

Söz konusu müsabakaların 2'sini kaybeden Gaziantep FK, rakibiyle 6 kez de berabere kaldı.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 16 kez havalandıran kırmızı-siyahlılar, kalesinde 9 gol gördü.

Gaziantep ekibi ayrıca Antalya temsilcisiyle yaptığı son 3 lig maçını da kaybetmedi ve 7 puanı hanesine yazdırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
