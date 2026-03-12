12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
15:30
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
16:00
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
13:30
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
15:30

Brown: "MVP kazanmak imkânsız gibi hissediyorum"

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirmesine rağmen MVP ödülünü kazanmanın kendisi için imkânsız gibi hissettirdiğini söyledi.

calendar 12 Mart 2026 12:56
Celtics yıldızı Jaylen Brown kariyerinin en iyi performanslarından birini ortaya koysa da MVP ödülünün ulaşılmaz olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Brown, Vince Carter ve Tracy McGrady'nin sunduğu "Cousins" programında ödül yarışının zorlukları hakkında konuştu.

"Bu ödül için gereken kriterlere uyduğumu düşünüyorum. Özellikle sezon öncesinde insanlar benim bunu yapamayacağımı veya bu seviyede olamayacağımı söylüyordu. Buna rağmen hem o baskıyı omuzladım hem de takımımı şu anda bulunduğumuz noktaya taşımaya yardımcı oldum. Ama insanlar sürekli çıtayı değiştiriyor. Şimdi de kriterleri karşılamadığım söyleniyor. Ne yaparsam yapayım muhtemelen asla yeterli olmayacak."

Brown bu sezon kariyerinin en iyi istatistiklerini yakalarken 58 maçta maç başına 28.3 sayı, 7.1 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları tutturdu.

Sahadan yüzde 48 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 34.8 ile oynayan Brown, Celtics'i 43 galibiyet ve 22 mağlubiyetlik dereceyle Doğu Konferansı'nda ikinci sıraya taşımayı başardı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
