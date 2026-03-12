Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirmesine rağmen MVP ödülünü kazanmanın kendisi için imkânsız gibi hissettirdiğini söyledi.



Brown, Vince Carter ve Tracy McGrady'nin sunduğu "Cousins" programında ödül yarışının zorlukları hakkında konuştu.



"Bu ödül için gereken kriterlere uyduğumu düşünüyorum. Özellikle sezon öncesinde insanlar benim bunu yapamayacağımı veya bu seviyede olamayacağımı söylüyordu. Buna rağmen hem o baskıyı omuzladım hem de takımımı şu anda bulunduğumuz noktaya taşımaya yardımcı oldum. Ama insanlar sürekli çıtayı değiştiriyor. Şimdi de kriterleri karşılamadığım söyleniyor. Ne yaparsam yapayım muhtemelen asla yeterli olmayacak."



Brown bu sezon kariyerinin en iyi istatistiklerini yakalarken 58 maçta maç başına 28.3 sayı, 7.1 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları tutturdu.



Sahadan yüzde 48 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 34.8 ile oynayan Brown, Celtics'i 43 galibiyet ve 22 mağlubiyetlik dereceyle Doğu Konferansı'nda ikinci sıraya taşımayı başardı.



