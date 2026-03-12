New York Knicks'in yıldız ikilisi Jalen Brunson ve Josh Hart, FIBA organizasyonlarında farklı milli takımları temsil etme ihtimalinden bahsetti.



Ancak FIBA kurallarına göre böyle bir değişiklik teorik olarak yalnızca Brunson için mümkün görünüyor.



Brunson ve Hart, Porto Riko milli takımı oyuncusu ve Knicks guardı Jose Alvarado'nun da konuk olduğu Roommates Show programının son bölümünde bu ihtimali tartıştı.



İki oyuncu da daha önce 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Team USA forması giymiş ve turnuvayı dördüncü sırada tamamlamıştı. Bu nedenle farklı bir milli takıma geçmek kolay bir süreç değil.



Program sırasında Hart Almanya için oynama ihtimalinden söz etti.



Hart: "Biliyorsunuz kısmen Almanım. Belki Alman vatandaşlığı alıp milli takımda oynamayı denerim."



Alvarado daha sonra Brunson'a döndü.



Alvarado: "Peki sen ne yapacaksın? Almanya için oynamasına izin mi vereceksin?"



Brunson: "İsterse evet."



Alvarado: "ABD için mi oynayacaksın?"



Brunson: "Bilmiyorum. Başka bir yer için de oynayabilirim."



Hart hemen başka bir seçenek önerdi.



Hart: "Jamaika ile oynayabilirsin."



Brunson'ın anne tarafından büyükanne ve büyükbabası Jamaika doğumlu. Ancak oyuncu şu anda Jamaika pasaportuna sahip olmadığını söyledi.



Hart: "Oynamak isterse ona pasaport çıkarırlar."



Alvarado: "Evet, o formayı giymesi için her şeyi yaparlar. Sen oynarsan iyi olur mu sence?"



Brunson: "Evet, fena olmaz bence."



Hart: "Ben Almanya için oynayabilirim. Dennis (Schröder), Franz, Mo Wagner ve ben."



Brunson: "Yüzde 12.5 Alman."



Hart: "Yüzde 12.5 Alman."



FIBA kurallarına göre Hart'ın Almanya'yı temsil etmesi mümkün değil çünkü ülke gelişmekte olan bir basketbol ülkesi olarak kabul edilmiyor. Almanya şu anda hem Dünya Kupası'nın hem de EuroBasket'in son şampiyonu konumunda.



Jamaika için durum ise farklı. Teorik olarak Brunson, FIBA düzenlemeleri kapsamında milli takım tercihini değiştirerek Jamaika için oynayabilir.



Benzer bir durum yakın zamanda Klay Thompson'ın daha önce Team USA ile iki altın madalya kazanmasına rağmen Bahamalar adına oynamaya ilgi duyduğunu açıklamasıyla gündeme gelmişti.



Jamaika milli takım programı son iki yılda önemli bir yetenek akını yaşadı.



Takımda halihazırda Nick Richards ve Josh Minott gibi NBA oyuncuları bulunurken Norman Powell ile Ausar ve Amen Thompson gibi üst düzey isimlerin de gelecekte ülkeyi temsil etmesi bekleniyor.



Ayrıca Jamaika'nın Isaiah Stewart, Devin Vassell ve hatta Scottie Barnes gibi bazı NBA oyuncularını da kadroya katmaya çalıştığı bildiriliyor.



