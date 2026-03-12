12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
15:30
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
16:00
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
13:30
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
15:30

Trabzonspor istatistikleri altüst etti!

Trabzonspor, bu sezon oynadığı oyunla dikkat çeken bir istatistik ortaya çıkarmayı başardı.

12 Mart 2026 11:39
Haber: Sabah
Trabzonspor istatistikleri altüst etti!






Trabzonspor, bu sezon hem topa sahip olma hem de pas yüzdesinde dikkat çeken bir tablo ortaya koyuyor.

Bordo-mavili ekip, maç başına %55,4 topa sahip olurken, ortalama 388 başarılı pas ve %86,6 pas isabeti yakaladı. Kendi yarı sahasında maç başına 214 isabetli pas yapan Trabzonspor, bu bölümde %92,9 başarı oranı elde etti. Rakip yarı sahada ise 174 isabetli pas ve %79,9 pas oranı dikkat çekiyor.

Uzun toplarda da etkili olan bordo-mavili ekip, maç başına 19,8 isabetli uzun pas ve %59,2 başarı oranı yakalarken, ortalarda maç başına 5,2 isabetli orta ve %29,6 başarı sağladı.

7 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Savunmada da güçlü bir performans sergileyen Trabzonspor, ligde oynadığı 7 maçta kalesini gole kapattı. Bordo-mavililer, maç başına 1,2 gol yeme ortalamasıyla mücadele ederken, savunma aksiyonlarında 15,4 top çalma ve 7,4 pas arası ortalaması yakaladı. Takım ayrıca maç başına 20,4 tehlike engelleme, 2,9 kurtarış ve 46,7 top geri kazanma ortalamasına ulaştı. Bu süreçte 5 kez gole neden olan hata kaydedildi. 

 
 

 
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
