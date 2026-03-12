Trabzonspor istatistikleri altüst etti!

Trabzonspor, bu sezon hem topa sahip olma hem de pas yüzdesinde dikkat çeken bir tablo ortaya koyuyor.
Bordo-mavili ekip, maç başına %55,4 topa sahip olurken, ortalama 388 başarılı pas ve %86,6 pas isabeti yakaladı. Kendi yarı sahasında maç başına 214 isabetli pas yapan Trabzonspor, bu bölümde %92,9 başarı oranı elde etti. Rakip yarı sahada ise 174 isabetli pas ve %79,9 pas oranı dikkat çekiyor.
Uzun toplarda da etkili olan bordo-mavili ekip, maç başına 19,8 isabetli uzun pas ve %59,2 başarı oranı yakalarken, ortalarda maç başına 5,2 isabetli orta ve %29,6 başarı sağladı.
7 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Savunmada da güçlü bir performans sergileyen Trabzonspor, ligde oynadığı 7 maçta kalesini gole kapattı. Bordo-mavililer, maç başına 1,2 gol yeme ortalamasıyla mücadele ederken, savunma aksiyonlarında 15,4 top çalma ve 7,4 pas arası ortalaması yakaladı. Takım ayrıca maç başına 20,4 tehlike engelleme, 2,9 kurtarış ve 46,7 top geri kazanma ortalamasına ulaştı. Bu süreçte 5 kez gole neden olan hata kaydedildi.
Bordo-mavili ekip, maç başına %55,4 topa sahip olurken, ortalama 388 başarılı pas ve %86,6 pas isabeti yakaladı. Kendi yarı sahasında maç başına 214 isabetli pas yapan Trabzonspor, bu bölümde %92,9 başarı oranı elde etti. Rakip yarı sahada ise 174 isabetli pas ve %79,9 pas oranı dikkat çekiyor.
Uzun toplarda da etkili olan bordo-mavili ekip, maç başına 19,8 isabetli uzun pas ve %59,2 başarı oranı yakalarken, ortalarda maç başına 5,2 isabetli orta ve %29,6 başarı sağladı.
7 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Savunmada da güçlü bir performans sergileyen Trabzonspor, ligde oynadığı 7 maçta kalesini gole kapattı. Bordo-mavililer, maç başına 1,2 gol yeme ortalamasıyla mücadele ederken, savunma aksiyonlarında 15,4 top çalma ve 7,4 pas arası ortalaması yakaladı. Takım ayrıca maç başına 20,4 tehlike engelleme, 2,9 kurtarış ve 46,7 top geri kazanma ortalamasına ulaştı. Bu süreçte 5 kez gole neden olan hata kaydedildi.