12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
15:30
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
16:00
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
1-365'
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
15:30

3. Lig'den zirveye! Bursaspor ayağa kalktı

Bursaspor, Süper Lig şampiyonluğundan 3. Lig'e kadar düşmesinin ardından yeniden ayağa kalkarak 2. Lig'de zirveye yerleşti ve 1. Lig'e yükselme hedefinde sona yaklaştı.

calendar 12 Mart 2026 13:54
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
3. Lig'den zirveye! Bursaspor ayağa kalktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de şampiyon olarak adını tarihe yazdıran, daha sonra geçirdiği kötü süreçlerle 3. Lig'e kadar gerileyen Bursaspor, yeniden Süper Lig hedefiyle 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olup Trendyol 1. Lig'e yükselmek istiyor. 

2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla Türk futbol tarihinde önemli bir başarıya imza atan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, 2018-2019 sezonunda 1. Lig'e düştü.

Bu düşüşle beraber adeta "kabus" yaşayan Bursa ekibi, maddi sıkıntıların da üstesinden gelemeyerek sportif başarıyı tamamen kaybetti.

Üst üste kötü geçen sezonların ardından TFF 3. Lig'e kadar gerileyen yeşil-beyazlılar, geçen sezon 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olarak üst lige yükseldi.

2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona "favorilerden" biri olarak başlayan yeşil-beyazlılar, geride kalan 27 hafta sonunda en yakın takipçisinin 6 puan önünde zirvede yer aldı.

Bursaspor, bulunduğu grubu ilk sırada tamamlayıp Trendyol 1. Lig'e yükselerek Süper Lig'e bir adım daha yaklaşma hedefiyle maçlara hazırlanıyor.

Bu sezon iç sahadaki tüm maçlarında adeta "kapalı gişe" oynayan Bursaspor, Süper Lig'de "dört büyükler" dışındaki takımların neredeyse tamamından daha fazla seyirci sayısıyla müsabakalara çıktı.

Bursa temsilcisi, maçlarda 40 bini aşkın taraftarıyla stadı doldurdu.

SON 7 HAFTAYA "ŞAMPİYON" HAVASIYLA GİRİYOR"

Bursaspor, oynadığı 27 maçta 20 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 63 puanla lider konumda bulunuyor.

En yakın takipçisiyle puan farkını 6'ya çıkaran Bursa temsilcisi, geçen hafta zirve takibinde bulunan Muşspor'a karşı da deplasmanda 1-0 galip gelmeyi başardı.

Yeşil-beyazlıları ikinci sırada 57 puanla Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor takip ediyor.

MUSTAFA ER YÖNETİMİNDE 8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ 

Bursaspor, bu yılın başında teknik direktör olarak Mustafa Er'i takımın başına getirdi.

Bu süreçte 8 maça çıkan yeşil-beyazlılar, 7 galibiyet ve 1 beraberliğe imza atarken, hiç kaybetmedi.

Bu karşılaşmalarda kalesinde sadece 2 gol gören Bursa temsilcisi, 4 maçlık da galibiyet serisi yakaladı.

PUAN FARKINI AÇMAK İÇİN KRİTİK "VİRAJ" 

Bu sezon rakip fileleri 71 kez havalandırmayı başaran Bursaspor, Türkiye'de tüm profesyonel liglerde en çok gol atan 3 takımdan biri oldu.

Bursaspor, bu ünvanı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ve 2. Lig ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor ile paylaşıyor.

Bursaspor, bu hafta ligdeki en yakın takipçisi Kahramanmaraş İstiklalspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Kahramanmaraş'taki karşılaşma, 14 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak.

Yeşil-beyazlılar, bu müsabakada galip gelmesi halinde son haftalara girilirken şampiyonluk için önemli bir avantaj elde edecek.

YAKIN ZAMANDA MUTLU SONA ULAŞACAĞIMIZDAN EMİNİZ"

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, AA muhabirine, her maça aynı ciddiyetle baktıklarını söyledi.

Her 90 dakikanın öneminin farkında olarak mücadeleye devam ettiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Teknik heyet, taraftarlar, oyuncular ve camia olarak Bursaspor'un büyüklüğüne yakışır şekilde şampiyonluğa odaklandık. Son haftalarda belirgin bir şekilde gerek oyun gücümüzle gerek mental anlamda ciddi bir toparlanma söz konusu. İnşallah yakın zamanda mutlu sona ulaşacağımızdan eminiz. Bizi her açından yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.