12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
15:30
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
0-141'
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
15:30

Gaziantep, Burak Yılmazlı ilk günlerini özlüyor!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK teknik direktör Burak Yılmaz'ın, iki dönemindeki farklı performansı dikkati çekiyor.

calendar 12 Mart 2026 14:54
Haber: AA
Gaziantep, Burak Yılmazlı ilk günlerini özlüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yaklaşık 9 hafta önce istifa ettiği ancak 4 gün sonra yeniden anlaştığı Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz'ın iki dönemindeki farklı performansı dikkati çekiyor.

Sezon başında ilk iki maçta aldığı kötü sonuçların ardından İsmet Taşdemir ile yolları ayıran Gaziantep FK, 19 Ağustos 2025'te koltuğu genç çalıştırıcı Burak Yılmaz'a emanet etti.

Yılmaz yönetiminde iyi başlangıç yapan Güneydoğu temsilcisi, ilk 3 maçını kazandı, ilk 7 maçını ise namağlup 5 galibiyet 2 beraberlikle tamamladı. 9 maçta 18 puan toplayan Yılmaz'ın ekibi, 14 haftalık sürede 6 galibiyet, 5 kez beraberlikle 23 puanı hanesine yazdırdı.

Genç teknik adam, 118 günlük Gaziantep FK kariyerini, 15 Aralık 2025'te "karşılıklı anlaşarak" sonlandırdı ancak bu ayrılık sadece 4 gün sürdü.


İKİNCİ "YILMAZ" DÖNEMİ

Yılmaz ile yeniden anlaşıldığını 19 Aralık 2025'te duyuran Güneydoğu temsilcisi, ilk maçında 5-1'lik skorla Başakşehir'e mağlup oldu.

İlk 9 maçında sadece 1 kez yenilen Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, genç teknik adamın ikinci dönemindeki 9 haftada ise sadece 1 kez kazandı.

Genç teknik adam yönetiminde 4 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 1 galibiyet alan Gaziantep FK, Yılmaz'ın ikinci döneminde sadece 7 puan toplayabildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.