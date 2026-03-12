Luca Toni: 'Galatasaray, Juventus'u pişman etti'

İtalyan eski golcü Luca Toni, İtalyan ekiplerinin Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını değerlendirdi.



Şampiyonlar Ligi'ne 4 takımla katılan İtalya'dan son 16 turuna kalan tek takım Atalanta oldu. Atalanta da son 16 turu ilk maçında sahasında Bayern Münih'e 6-1'lik skorla kaybetti.



Luca Toni, "İtalyan takımlarının bu performansı bizi düşündürmeli. Serie A zorlanıyor! Büyük takımlarla rekabet zor, çok gerideyiz. Inter'in Şampiyonlar Ligi'ndeki iki finali bize umut verdi ama şimdi gerçeklere döndük." diye konuştu.



Sözlerine devam eden ve takım takım değerlendirmelerde bulunan Toni, "Atalanta en az pişmanlık duyan takım. 6-1'lik yenilgi ağır bir mağlubiyet ama Bayern Münih ile oynuyorsunuz. Napoli'nin durumunu sevmedim. Çok fazla sakatlıkları vardı ama kazanmaları gereken maçları kaybettiler. Conte'nin Şampiyonlar Ligi sezonu kötüydü. Inter beni hayal kırıklığına uğrattı; Bodo/Glimt karşısında ilerlemeleri gerekiyordu. Juventus, Galatasaray ile oynadığı ilk maçtan hayal kırıklığına uğramıştır." sözlerini sarf etti.



BU SEZON PERFORMANSLARI



Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon İtalyan takımları



Juventus: Son 16 play-off turunda Galatasaray'a elendi

Inter: Son 16 play-off turunda Bodo/Glimt'e elendi.

Napoli: İlk 8 maçlık aşamanın ardından Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Atalanta: Son 16 turuna kaldı. Bu turun ilk maçında sahasında Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu.



