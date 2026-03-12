12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

Luca Toni: "Galatasaray, Juventus'u pişman etti"

İtalyan eski golcü Luca Toni, İtalyan takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını değerlendirdi. Toni, "Juventus, Galatasaray ile oynanan ilk maçtaki sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğramıştır." dedi.

calendar 12 Mart 2026 18:06 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 18:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Luca Toni: 'Galatasaray, Juventus'u pişman etti'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalyan eski golcü Luca Toni, İtalyan ekiplerinin Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını değerlendirdi.

Şampiyonlar Ligi'ne 4 takımla katılan İtalya'dan son 16 turuna kalan tek takım Atalanta oldu. Atalanta da son 16 turu ilk maçında sahasında Bayern Münih'e 6-1'lik skorla kaybetti.

Luca Toni, "İtalyan takımlarının bu performansı bizi düşündürmeli. Serie A zorlanıyor! Büyük takımlarla rekabet zor, çok gerideyiz. Inter'in Şampiyonlar Ligi'ndeki iki finali bize umut verdi ama şimdi gerçeklere döndük." diye konuştu.

Sözlerine devam eden ve takım takım değerlendirmelerde bulunan Toni, "Atalanta en az pişmanlık duyan takım. 6-1'lik yenilgi ağır bir mağlubiyet ama Bayern Münih ile oynuyorsunuz. Napoli'nin durumunu sevmedim. Çok fazla sakatlıkları vardı ama kazanmaları gereken maçları kaybettiler. Conte'nin Şampiyonlar Ligi sezonu kötüydü. Inter beni hayal kırıklığına uğrattı; Bodo/Glimt karşısında ilerlemeleri gerekiyordu. Juventus, Galatasaray ile oynadığı ilk maçtan hayal kırıklığına uğramıştır." sözlerini sarf etti.

BU SEZON PERFORMANSLARI

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon İtalyan takımları

Juventus: Son 16 play-off turunda Galatasaray'a elendi
Inter: Son 16 play-off turunda Bodo/Glimt'e elendi.
Napoli: İlk 8 maçlık aşamanın ardından Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
Atalanta: Son 16 turuna kaldı. Bu turun ilk maçında sahasında Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.