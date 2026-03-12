Türk Telekom'un çeyrek final maçı Belgrad'da

Türk Telekom Basketbol Takımı'nın, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde İsrail'in Hapoel Midtown Jerusalem takımı ile yapacağı karşılaşma Sırbistan'da tarafsız sahada oynanacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçı, başkent Belgrad'daki Ranko Zeravica Salonu'nda yapılacak.
Başkent ekibi, yarı finale çıkma mücadelesinde Hapoel Midtown Jerusalem ile 18 Mart Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.
