12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
1-2DA
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
1-2DA
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
1-173'
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
1-0DA
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
0-1DA
12 Mart
Bologna-Roma
0-0DA
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
0-1DA
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
0-0DA
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
0-0DA
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

Sadettin Saran: "Mayısa kadar konuşmayacağım"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, iftar organizasyonunda kongre ve adaylık sorusunu yanıtladı. Saran, bu konularla ilgili mayıs ayına kadar konuşmayacağını ifade etti.

calendar 12 Mart 2026 20:02 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 20:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sadettin Saran: 'Mayısa kadar konuşmayacağım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübü takip eden basın mensuplarıyla Faruk Ilgaz Tesisleri'nde iftarda bir araya geldi.

Saran, organizasyonda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Fenerbahçe Başkanı, kongre ve adaylıkla ilgili gelen soruya, "Seçim ve adaylıkla ilgili mayıs ayına kadar bir daha konuşmayacağım. 9 haftaya konsantreyiz." yanıtını verdi. Sadettin Saran ayrıca "Takıma odaklıyım. Ne iş yerim, ne başka şey. Önce ailem ve Fenerbahçe. Tek düşüncem bu." ifadelerini de kullandı.

Sadettin Saran, çarşamba akşamı FB TV'de yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kongre kararını sadece Fenerbahçe'nin menfaatlerini düşündüğüm için aldım. Olağanüstü genel kurullara karşıyım. Kendim seçildiğim kongreye de karşıydım. Kulübe zararı var. Ama şahsımla ilgili devam eden hukuki sürecin kulüp etrafında gündeme gelmemesi için bu kararı aldım. Mayısta, haziranda seçim olduğunda o zaman konuşulur. Camiadan, derneklerden 'kongre yapma' diyen de var. Ama bunları tartışmanın anlamı yok. Bu konuda nihai kararı verecek olan camiamızdır. Ben de çıktım aday oldum, ama ne zaman çıktım? Seçim tarihi belirlendikten sonra çıktım. Sosyal medyada adam tutup birilerine sallattırmadım. Zamansız dernek dolaşımlarında bulunmadım. Bunları yapanlar, seçim atmosferi yaratmaya çalışıyorlar. Şu an bir Fenerbahçe Başkanı'nın görevde olduğunu unutanları bu camia unutmaz."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.