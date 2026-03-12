Joe Gomez'den Galatasaray için mesaj!

Liverpool forması giyen Joe Gomez, hedefleri ve oynadığı pozisyonlar konusunda açıklamalarda bulundu.
Orijinal mevkisi stoper olmasına rağmen bu sezon daha çok sağ bekte forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, "Merkezde ya da bekte olsun, takıma yardımcı olmak istiyorum." dedi.
İngiliz futbolcu, "Benim için önemli olan ritim ve ivme kazanmak. Oynamak istiyorum. Klişe gibi gelse de takım için en iyisi neyse onu yapmak istiyorum." diye konuştu.
YAŞADIĞI SAKATLIKLAR
Bu sezon yaşadığı sakatlıklar için de konuşan Gomez, "Bournemouth maçında yaşadığım sakatlık, kalçama aldığım bir darbeydi. Çarpmanın etkisiyle oldu. Alisson dışında başka biri olsa muhtemelen bir şey olmazdı. Benim için sinir bozucu bir durumdu ama bazen şanssızlıklarla karşılaşırsınız ve bununla başa çıkmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.
Hedeflerine dair konuşan Joe Gomez, "Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz. Bunun kulüp için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. FA Cup için hala mücadele ediyoruz. Kazanmak için büyük takımları yenmemiz gerekiyor." diye konuştu.
"HALA ŞAMPİYONLAR LİGİ VAR"
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a deplasmanda 1-0 kaybetti. Gomez, "Hala Şampiyonlar Ligi var. Bu dönemin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Takım olarak bir arada kalmalı ve sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Bu kritik bir dönem. Sezonun sonuna yaklaşıyoruz ve elimizden geleni yapacağız." dedi.
LİGDE DURUM
Premier Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Liverpool, şu anda 6. sırada ve Şampiyonlar Ligi potasının dışında yer alıyor. Joe Gomez, ligdeki performansları için, "Bazen performansımız düşük oldu. Premier Lig'de istediğimiz yerde değiliz ama hala durumu düzeltme şansımız var." ifadelerini kullandı.
Orijinal mevkisi stoper olmasına rağmen bu sezon daha çok sağ bekte forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, "Merkezde ya da bekte olsun, takıma yardımcı olmak istiyorum." dedi.
İngiliz futbolcu, "Benim için önemli olan ritim ve ivme kazanmak. Oynamak istiyorum. Klişe gibi gelse de takım için en iyisi neyse onu yapmak istiyorum." diye konuştu.
YAŞADIĞI SAKATLIKLAR
Bu sezon yaşadığı sakatlıklar için de konuşan Gomez, "Bournemouth maçında yaşadığım sakatlık, kalçama aldığım bir darbeydi. Çarpmanın etkisiyle oldu. Alisson dışında başka biri olsa muhtemelen bir şey olmazdı. Benim için sinir bozucu bir durumdu ama bazen şanssızlıklarla karşılaşırsınız ve bununla başa çıkmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.
Hedeflerine dair konuşan Joe Gomez, "Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz. Bunun kulüp için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. FA Cup için hala mücadele ediyoruz. Kazanmak için büyük takımları yenmemiz gerekiyor." diye konuştu.
"HALA ŞAMPİYONLAR LİGİ VAR"
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a deplasmanda 1-0 kaybetti. Gomez, "Hala Şampiyonlar Ligi var. Bu dönemin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Takım olarak bir arada kalmalı ve sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Bu kritik bir dönem. Sezonun sonuna yaklaşıyoruz ve elimizden geleni yapacağız." dedi.
LİGDE DURUM
Premier Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Liverpool, şu anda 6. sırada ve Şampiyonlar Ligi potasının dışında yer alıyor. Joe Gomez, ligdeki performansları için, "Bazen performansımız düşük oldu. Premier Lig'de istediğimiz yerde değiliz ama hala durumu düzeltme şansımız var." ifadelerini kullandı.