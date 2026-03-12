12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
1-3
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
1-2
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
0-113'
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
1-1
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
0-012'
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
0-013'
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
0-012'
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
2-1
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
1-2
12 Mart
Bologna-Roma
1-1
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
1-3
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
0-012'
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
0-013'
12 Mart
Ferencvaros-Braga
0-013'
12 Mart
Genk-Freiburg
0-013'
12 Mart
Lille-Aston Villa
0-1
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
1-0
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

Panathinaikos, Betis'i 88'de yıktı

59'da 10 kişi kalan Panathinaikos, 88. dakikada Taborda'nın golüyle Real Betis'i 1-0 mağlup etti.

calendar 12 Mart 2026 22:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Panathinaikos ile Real Betis karşı karşıya geldi. Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos, 1-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Panathinaikos, 59. dakikada Anass Zaroury'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Yunan ekibi, 88. dakikada Vicente Taborda'nın penaltı golüyle öne geçti.

Betis'te Diego Llorente 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Panathinaikos'ta Tasos Bakasetas kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Manolis Siopis ise 83. dakikada oyuna dahil oldu.

Betis'in Fenerbahçe'den kiraladığı Sofyan Amrabat, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

İki takım arasındaki rövanş maçı 19 Mart'ta oynanacak.

