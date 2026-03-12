Panathinaikos, Betis'i 88'de yıktı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Panathinaikos ile Real Betis karşı karşıya geldi. Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos, 1-0'lık skorla kazandı.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Panathinaikos, 59. dakikada Anass Zaroury'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Yunan ekibi, 88. dakikada Vicente Taborda'nın penaltı golüyle öne geçti.
Betis'te Diego Llorente 88. dakikada kırmızı kart gördü.
Panathinaikos'ta Tasos Bakasetas kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Manolis Siopis ise 83. dakikada oyuna dahil oldu.
Betis'in Fenerbahçe'den kiraladığı Sofyan Amrabat, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.
İki takım arasındaki rövanş maçı 19 Mart'ta oynanacak.
