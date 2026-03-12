Gregorio Martinez: 'Türkiye rekabetçi oynadı'

Arjantin Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Gregorio Martinez, Türkiye ile oynanan maçın ardından konuştu.



Arjantin Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Gregorio Martinez, alınan galibiyetten dolayı takımıyla gurur duyduğunu aktardı.



Gregorio Martinez, çok zor bir maç oynadıklarını aktararak, "Takımımla gurur duyuyorum. Çok rekabetçilerdi, maçın zor olacağını biliyorlardı. Kaybedince üzülüyoruz, kazandığımızda ise mutluyuz. Türkiye de çok rekabetçi oynadı. Julieta Mungo maçı kazanmamıza büyük yardımcı oldu. Takımıma güveniyorum." diye konuştu.



Mücadelede 16 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist üreten oyuncu Melisa Gretter ise "Çok güçlü bir defansları vardı. Maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Çok zor bir maçtı. 40 dakika boyunca kazanmaya odaklıydılar." ifadelerini kullandı.



