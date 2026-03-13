12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
1-3
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
1-2
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
0-4
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
1-1
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
2-1
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
0-0
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
0-0
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
2-1
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
1-2
12 Mart
Bologna-Roma
1-1
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
1-3
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
0-1
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
1-1
12 Mart
Ferencvaros-Braga
2-0
12 Mart
Genk-Freiburg
1-0
12 Mart
Lille-Aston Villa
0-1
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
1-0
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

AEK Atina, turu Slovenya'da bitirdi

AEK Atina, Slovenya deplasmanında Celje'yi 4--0 mağlup etti ve çeyrek final biletini neredeyse ecbine koydu.

calendar 13 Mart 2026 00:53
Haber: Sporx.com
AEK Atina, turu Slovenya'da bitirdi
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sloven ekibi Celje ile Yunan temsilcisi AEK Atina karşı karşıya geldi. Stadion Z'dezele'de oynanan mücadeleyi konuk ekip AEK Atina 4-0'lık skorla kazandı.

AEK Atina'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Barnabas Varga, 33. dakikada Aboubakary Koita, 36. dakikada Mijat Gacinovic ve 49. dakikada Harold Moukoudi kaydetti.

Yunan ekibi, bu sonuçla birlikte çeyrek final yolunda çok büyük bir avantaj elde etti.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 19 Mart günü Atina'da oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
