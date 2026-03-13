AEK Atina, turu Slovenya'da bitirdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sloven ekibi Celje ile Yunan temsilcisi AEK Atina karşı karşıya geldi. Stadion Z'dezele'de oynanan mücadeleyi konuk ekip AEK Atina 4-0'lık skorla kazandı.



AEK Atina'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Barnabas Varga, 33. dakikada Aboubakary Koita, 36. dakikada Mijat Gacinovic ve 49. dakikada Harold Moukoudi kaydetti.



Yunan ekibi, bu sonuçla birlikte çeyrek final yolunda çok büyük bir avantaj elde etti.



İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 19 Mart günü Atina'da oynanacak.



