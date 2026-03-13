12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
1-3
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
1-2
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
0-4
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
1-1
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
2-1
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
0-0
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
0-0
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
2-1
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
1-2
12 Mart
Bologna-Roma
1-1
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
1-3
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
0-1
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
1-1
12 Mart
Ferencvaros-Braga
2-0
12 Mart
Genk-Freiburg
1-0
12 Mart
Lille-Aston Villa
0-1
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
1-0
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

Panathinaikos, 4 maç sonra kazandı

Panathinaikos, Zalgiris Kaunas'ı 92-88'lik skorla mağlup ederek 4. maçlık mağlubiyet serisine nokta koydu.

calendar 13 Mart 2026 01:07 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 01:09
Panathinaikos, 4 maç sonra kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



EuroLeague'in 31. haftasında Panathinaikos ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. Telekom Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos 92-88'lik skorla kazandı.

Panathinaikos, son çeyrekte farkı bir ara 14'e kadar çıkarsa da Zalgiris'in 1 dakika kala farkı 3 sayıya kadar düşürmesine engel olamadı. Juancho Hernangomez'in son dakika içerisinde bulduğu 3 sayılık basket ile galibiyete ulaştı.

Panathinaikos'ta Cedi Osman 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Kendrick Nunn 22, Kostas Sloukas 12 sayı üretti. Pana'da Nigel Hayes-Davis ise 10 sayı ile oynadı.

Zalgiris'te Sylvain Francisco 23, Nigel Williams-Goss 13 sayı üretti.

4 maçlık mağlubiyet serisini sona erdiren Panathinaikos, galibiyet sayısını toplamda 17'ye yükseltti. Zalgiris Kaunas ise 14. yenilgisini aldı.

Panathinaikos, gelecek hafta Kızılyıldız'ı konuk edecek. Zalgiris Kaunas ise Real Madrid'i ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
