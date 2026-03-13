Panathinaikos, 4 maç sonra kazandı

EuroLeague'in 31. haftasında Panathinaikos ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. Telekom Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos 92-88'lik skorla kazandı.
Panathinaikos, son çeyrekte farkı bir ara 14'e kadar çıkarsa da Zalgiris'in 1 dakika kala farkı 3 sayıya kadar düşürmesine engel olamadı. Juancho Hernangomez'in son dakika içerisinde bulduğu 3 sayılık basket ile galibiyete ulaştı.
Panathinaikos'ta Cedi Osman 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Kendrick Nunn 22, Kostas Sloukas 12 sayı üretti. Pana'da Nigel Hayes-Davis ise 10 sayı ile oynadı.
Zalgiris'te Sylvain Francisco 23, Nigel Williams-Goss 13 sayı üretti.
4 maçlık mağlubiyet serisini sona erdiren Panathinaikos, galibiyet sayısını toplamda 17'ye yükseltti. Zalgiris Kaunas ise 14. yenilgisini aldı.
Panathinaikos, gelecek hafta Kızılyıldız'ı konuk edecek. Zalgiris Kaunas ise Real Madrid'i ağırlayacak.
