Panathinaikos, 4 maç sonra kazandı

EuroLeague'in 31. haftasında Panathinaikos ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. Telekom Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos 92-88'lik skorla kazandı.



Panathinaikos, son çeyrekte farkı bir ara 14'e kadar çıkarsa da Zalgiris'in 1 dakika kala farkı 3 sayıya kadar düşürmesine engel olamadı. Juancho Hernangomez'in son dakika içerisinde bulduğu 3 sayılık basket ile galibiyete ulaştı.



Panathinaikos'ta Cedi Osman 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Kendrick Nunn 22, Kostas Sloukas 12 sayı üretti. Pana'da Nigel Hayes-Davis ise 10 sayı ile oynadı.



Zalgiris'te Sylvain Francisco 23, Nigel Williams-Goss 13 sayı üretti.



4 maçlık mağlubiyet serisini sona erdiren Panathinaikos, galibiyet sayısını toplamda 17'ye yükseltti. Zalgiris Kaunas ise 14. yenilgisini aldı.



Panathinaikos, gelecek hafta Kızılyıldız'ı konuk edecek. Zalgiris Kaunas ise Real Madrid'i ağırlayacak.



