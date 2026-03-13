12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
1-3
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
1-2
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
0-490'
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
1-1
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
1-190'
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
0-090'
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
0-0
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
2-1
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
1-2
12 Mart
Bologna-Roma
1-1
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
1-3
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
0-190'
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
1-190'
12 Mart
Ferencvaros-Braga
2-090'
12 Mart
Genk-Freiburg
1-090'
12 Mart
Lille-Aston Villa
0-1
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
1-0
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

Marius Mouandimadji: "Turu geçmek istiyoruz"

Samsunspor forması giyen Marius Mouandimadji, Rayo Vallecano maçının ardından konuştu.

calendar 12 Mart 2026 23:13 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 00:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Marius Mouandimadji: 'Turu geçmek istiyoruz'




Samsunspor forması giyen Marius Mouandimadji, Konferans Ligi'ndeki Rayo Vallecano maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Marius Mouandimadji'nin sözleri şu şekilde:

"Zor geçeceğini biliyorduk. Bu turnuvadaki en iyi takımlardan biriyle oynadık. Bu maçı kaybettik. Madrid'e gidip oynayacağız. Kazanma şansımız var. Çok iyi hazırlanıp o maçta turu geçmek istiyoruz."

Karadeniz ekibinden Celil Yüksel ise, "Mücadele olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Basit goller yedik. Tabii ki pes etmeyeceğiz. İspanya'da tur için mücadele edeceğiz." sözlerini sarf etti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
