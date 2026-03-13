Marius Mouandimadji: 'Turu geçmek istiyoruz'

Samsunspor forması giyen Marius Mouandimadji, Konferans Ligi'ndeki Rayo Vallecano maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Marius Mouandimadji'nin sözleri şu şekilde:



"Zor geçeceğini biliyorduk. Bu turnuvadaki en iyi takımlardan biriyle oynadık. Bu maçı kaybettik. Madrid'e gidip oynayacağız. Kazanma şansımız var. Çok iyi hazırlanıp o maçta turu geçmek istiyoruz."



Karadeniz ekibinden Celil Yüksel ise, "Mücadele olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Basit goller yedik. Tabii ki pes etmeyeceğiz. İspanya'da tur için mücadele edeceğiz." sözlerini sarf etti.



