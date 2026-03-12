12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
1-3
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
1-2
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
0-490'
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
1-1
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
1-190'
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
0-090'
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
0-0
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
2-1
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
1-2
12 Mart
Bologna-Roma
1-1
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
1-3
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
0-190'
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
1-190'
12 Mart
Ferencvaros-Braga
2-090'
12 Mart
Genk-Freiburg
1-090'
12 Mart
Lille-Aston Villa
0-1
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
1-0
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

İşte 1. Lig'de puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta tamamlandı. İşte sonuçlar ve puan durumu...

calendar 12 Mart 2026 23:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte 1. Lig'de puan durumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'de 30. haftanın perdesi kapandı.

Ligde bu hafta liderlik el değiştirdi. Sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Esenler Erokspor, puanını 63'e çıkardı ve averajla ilk sıraya yükseldi.

Haftaya lider giren Erzurumspor FK, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a 3-1 yenildi. 1. Lig'de 12 maçlık galibiyet serisi sona eren Erzurum temsilcisi, 63 puanda kaldı ve ikinci sıraya geriledi.

30. haftayı galibiyetle kapatan Amed Sportif Faaliyetler 61 puanla üçüncü sırada, Arca Çorum FK ise 56 puanla 4. basamakta yer aldı.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yapılan müsabakaların 5'ini deplasman ekipleri, 3'ünü ev sahibi takımlar kazandı. İki maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Tüm karşılaşmalarda gol sevinci yaşanırken, takımlar 34 kez fileleri havalandırdı.

Sonuçlar

İmaj Altyapı Vanspor-Adana Demirspor: 1-0

Serikspor-Atko Grup Pendikspor: 3-4

Manisa FK-SMS Grup Sarıyer: 3-0

İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-4

Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor: 1-2

Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK: 3-1

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: 1-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK: 2-3

Boluspor-Arca Çorum FK: 1-2

Esenler Erokspor-Bandırmaspor: 1-1

Puan durumu:


  O G B M A Y AV P
1.ESENLER EROKSPOR 30 18 9 3 72 26 46 63
2.ERZURUMSPOR FK 30 18 9 3 69 23 46 63
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 30 18 7 5 63 32 31 61
4.ARCA ÇORUM FK 30 17 5 8 49 33 16 56
5.ATKO GRUP PENDİKSPOR 30 14 10 6 48 26 22 52
6.SİPAY BODRUM FK 30 15 6 9 64 35 29 51
7.BANDIRMASPOR 30 13 7 10 42 33 9 46
8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 30 11 11 8 55 37 18 44
9.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 30 12 8 10 40 42 -2 44
10.MANİSA FK 30 12 7 11 46 49 -3 43
11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR 30 11 9 10 41 33 8 42
12.BOLUSPOR 30 12 5 13 50 42 8 41
13.ÖZBELSAN SİVASSPOR 30 10 11 9 38 31 7 41
14.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 30 11 5 14 38 40 -2 38
15.İSTANBULSPOR 30 9 11 10 37 46 -9 38
16.SMS GRUP SARIYER 30 10 5 15 31 40 -9 35
17.SAKARYASPOR 30 7 8 15 39 53 -14 29
18.SERİKSPOR 30 8 5 17 32 59 -27 29
19.ATAKAŞ HATAYSPOR 30 0 7 23 22 82 -60 7
20.ADANA DEMİRSPOR 30 0 3 27 16 130 -114 -51
NOT: Adana Demirspor'a 54 puan silme cezası verildi.

31. hafta

14 Mart Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-Serikspor (Yeni Adana)

20.00 Atko Grup Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

15 Mart Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Atakaş Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Özbelsan Sivasspor-Eminevim Ümraniyespor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 SMS Grup Sarıyer-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Sakaryaspor-İmaj Altyapı Vanspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)

16 Mart Pazartesi:

13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Arca Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)

20.00 Sipay Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe)

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.