12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
1-3
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
1-2
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
0-114'
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
1-1
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
0-013'
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
0-014'
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
0-013'
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
2-1
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
1-2
12 Mart
Bologna-Roma
1-1
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
1-3
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
0-013'
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
0-014'
12 Mart
Ferencvaros-Braga
0-014'
12 Mart
Genk-Freiburg
0-014'
12 Mart
Lille-Aston Villa
0-1
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
1-0
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

Wayne Rooney: "Tottenham bir rezalet"

Wayne Rooney, bu sezon Premier Lig'de küme düşme korkusu yaşayan Tottenham için, "Tam bir rezalet." yorumunda bulundu.

calendar 12 Mart 2026 22:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Wayne Rooney: 'Tottenham bir rezalet'
Wayne Rooney, bu sezon Premier Lig'de küme düşme korkusu yaşayan Tottenham'ı ağır sözlerle eleştirdi.

İngiliz eski yıldız, Tottenham için, "Tam bir rezalet." yorumunda bulundu.

Tottenham ile ilgili eleştirilerine devam eden Rooney, "Oyuncular kendilerine bir bakmalı çünkü tam bir rezalet! Oyun, tutum, istek eksikliği, mücadele eksikliği, her şey eksik!" dedi.

Sözlerine devam eden Wayne Rooney, "Crystal Palace maçlarını izledim ve daha önce de söylediğim gibi Tottenham taraftarlarına gerçekten üzüldüm. Artık kızgın bile değiller, hayal kırıklığına uğramış durumdalar." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid'e deplasmanda 5-2 kaybeden Tottenham, Premier Lig'de ise şu anda 29 puanla 16. sırada yer alıyor.

