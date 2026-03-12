Wayne Rooney: 'Tottenham bir rezalet'

Wayne Rooney, bu sezon Premier Lig'de küme düşme korkusu yaşayan Tottenham'ı ağır sözlerle eleştirdi.



İngiliz eski yıldız, Tottenham için, "Tam bir rezalet." yorumunda bulundu.



Tottenham ile ilgili eleştirilerine devam eden Rooney, "Oyuncular kendilerine bir bakmalı çünkü tam bir rezalet! Oyun, tutum, istek eksikliği, mücadele eksikliği, her şey eksik!" dedi.



Sözlerine devam eden Wayne Rooney, "Crystal Palace maçlarını izledim ve daha önce de söylediğim gibi Tottenham taraftarlarına gerçekten üzüldüm. Artık kızgın bile değiller, hayal kırıklığına uğramış durumdalar." ifadelerini kullandı.



Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid'e deplasmanda 5-2 kaybeden Tottenham, Premier Lig'de ise şu anda 29 puanla 16. sırada yer alıyor.



