UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Lille, sahasında Aston Villa'yı ağırladı. Aston Villa, Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada İngiliz ekibine galibiyeti getiren golü 61. dakikada Ollie Watkins attı.
Lille'de kaleyi Berke Özer korudu.
Bu sonucun ardından Aston Villa, rövanş öncesi avantajı aldı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması gelecek hafta İngiltere'de oynanacak.
Aston Villa, Lille rövanşından önce ligde Manchester United deplasmanına gidecek. Lille, Rennes ile deplasmanda karşılaşacak.
Karşılaşmada İngiliz ekibine galibiyeti getiren golü 61. dakikada Ollie Watkins attı.
Lille'de kaleyi Berke Özer korudu.
Bu sonucun ardından Aston Villa, rövanş öncesi avantajı aldı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması gelecek hafta İngiltere'de oynanacak.
Aston Villa, Lille rövanşından önce ligde Manchester United deplasmanına gidecek. Lille, Rennes ile deplasmanda karşılaşacak.
⚽ Aston Villa üç pasta golü buldu! Ollie Watkins, Berke'yi önde yakaladı akıllıca bitirdi. pic.twitter.com/0kArCruILY
— Sporx (@sporx) March 12, 2026