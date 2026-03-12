UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, Lech Poznan ile deplasmanda karşılaştı.
Shakhtar Donetsk, Enea Stadyumu'nda oynanan maçı 3-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Marlon Gomes, 48. dakikada Martins da Silva Newerton ve 85. dakikada Isaque Severino Silva attı.
Lech Poznan'nın tek golünü 70. dakikada Mikael Ishak kaydetti.
Shakhtar Donetsk, bu sonucun ardından gelecek hafta oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı cebine koydu.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 19 Mart'ta yine Polonya'da oynanacak.
Shakhtar Donetsk, Enea Stadyumu'nda oynanan maçı 3-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Marlon Gomes, 48. dakikada Martins da Silva Newerton ve 85. dakikada Isaque Severino Silva attı.
Lech Poznan'nın tek golünü 70. dakikada Mikael Ishak kaydetti.
Shakhtar Donetsk, bu sonucun ardından gelecek hafta oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı cebine koydu.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 19 Mart'ta yine Polonya'da oynanacak.
⚽ Isaque röveşatayla topu ağlara gönderdi ve Arda Turan çıldırdı! pic.twitter.com/WvddGBE0Aq
— Sporx (@sporx) March 12, 2026