12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
1-3
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
1-2
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
0-111'
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
1-1
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
0-010'
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
0-011'
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
0-010'
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
2-1
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
1-2
12 Mart
Bologna-Roma
1-1
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
1-3
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
0-010'
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
0-011'
12 Mart
Ferencvaros-Braga
0-011'
12 Mart
Genk-Freiburg
0-011'
12 Mart
Lille-Aston Villa
0-1
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
1-0
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

Arda Turan'dan Avrupa'da çeyrek final için ilk adım!

Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Lech Poznan'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti ve rövanş için avantajı cebine koydu.

calendar 12 Mart 2026 22:42
Arda Turan'dan Avrupa'da çeyrek final için ilk adım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, Lech Poznan ile deplasmanda karşılaştı.

Shakhtar Donetsk, Enea Stadyumu'nda oynanan maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Marlon Gomes, 48. dakikada Martins da Silva Newerton ve 85. dakikada Isaque Severino Silva attı.

Lech Poznan'nın tek golünü 70. dakikada Mikael Ishak kaydetti.

Shakhtar Donetsk, bu sonucun ardından gelecek hafta oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı cebine koydu.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 19 Mart'ta yine Polonya'da oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
