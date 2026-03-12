12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
1-2DA
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
1-2DA
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
1-172'
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
1-0DA
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
0-1DA
12 Mart
Bologna-Roma
0-0DA
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
0-1DA
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
0-0DA
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
0-0DA
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

Donald Trump'tan İran için açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Kupası'na katılmayacağını açıklayan İran için açıklama yaptı.

12 Mart 2026 20:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Donald Trump'tan İran için açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, İran Milli Futbol Takımı'nın ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasının güvenli olmayacağı konusunda uyardı.

Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İran Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda memnuniyetle karşılanacaktır, ancak kendi can ve güvenlikleri açısından orada (ABD'de) bulunmalarının uygun olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımı konusunu ABD Başkanı Donald Trump ile çarşamba günü görüşmüş ve "Görüşmeler sırasında Başkan Trump, İran Milli Takımı'nın elbette ABD'deki turnuvaya davetli olduğunu yineledi. İnsanları bir araya getirmek için FIFA Dünya Kupası gibi bir etkinliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var ve ABD Başkanı'na desteği için içtenlikle teşekkür ediyorum, çünkü bu bir kez daha futbolun dünyayı birleştirdiğini gösteriyor." açıklamasında bulunmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
