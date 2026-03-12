Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak 2 maçı yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın ilk 2 müsabakasında görev alacak hakemler şöyle:
13 Mart Cuma:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK: Gürcan Hasova
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 13 Mart Cuma günü oynanacak Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçını Mehmet Türkmen yönetecek.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak 2 maçı yönetecek hakemler belli oldu.
Fenerbahçe
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Bernabeu'da Valverde gecesi: Real'den City'ye 3 gol
-
9
Fenerbahçe'de Karagümrük öncesi 6 eksik, 5 isim sınırda
-
8
Maxi Lopez'den Mauro Icardi'ye çağrı!
-
7
Beşiktaş'ta transfer gerçeği: Kevin Andrade
-
6
Gabriel Sara'nın gözü Carlo Ancelotti'de
-
5
Sadettin Saran, Jhon Duran'ı gönderme sebebini açıkladı!
-
4
Ziraat Türkiye Kupası'nda final yolu belli oldu!
-
3
Sadettin Saran'dan Lookman için açıklama!
-
2
Halil Umut Meler'den Şampiyonlar Ligi'ni karıştıran düdük!
-
1
TFF cephesinden yabancı VAR açıklaması
- 18:19 Türk Telekom'un çeyrek final maçı Belgrad'da
- 18:12 BKT Avrupa Kupası'nda rakipler belli oldu
- 18:06 Luca Toni: "Galatasaray, Juventus'u pişman etti"
- 18:00 Çorum FK'dan Bolu'da 90+4'te galibiyet
- 17:55 Tottenham büyük tehlikede, oyuncular ayrı alemde!
- 17:31 Juventus'ta yeni aday Emiliano Martinez
- 17:18 Jermaine Pennant'tan Arne Slot'a tepki!
- 17:14 Denizlispor, Süper Amatör Lig'e düştü!
- 17:10 Beşiktaş ile Trabzonspor yenişemedi!
- 16:54 Kayağın "özel ikizleri" Fransa'da altın madalya kazanmak için aralıksız çalışıyor
- 16:28 İsveç Milli Takımı, Graham Potter ile nikah tazeledi!
- 16:08 Galatasaray için Hakan Çalhanoğlu iddiası! İşte ödenecek bonservis
- 16:08 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
- 15:59 Nicolo Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Açıkladı!
- 15:58 Süper Lig'de 25. haftanın en güzel golü seçildi!
- 15:48 Cuban: "Giannis'i draft etmemek, en büyük hatamdı"
- 15:47 Vincenzo Montella, Samsunspor'u ziyaret etti
- 15:47 Klay Thompson, Bahamalar için oynama isteğini yineledi
- 15:34 Bodrum, Iğdır deplasmanından galibiyetle dönüyor!
- 15:17 Brezilya basını duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin Fred için istediği ücret
- 15:09 Rizespor taraftarı Trabzon deplasmanında yer alamayacak!
- 14:54 Gaziantep, Burak Yılmazlı ilk günlerini özlüyor!
- 14:46 Down sendromlu Elif atletizmde çifte başarı elde etti
- 14:45 Beşiktaş'tan Eric Martel hamlesi!
- 14:17 Maxi Lopez'den Mauro Icardi'ye çağrı!
- 14:06 Göztepe'de Juan'ın gol orucu uzun sürdü
- 14:04 Galatasaray'da savunma sanatı: Devler Ligi'nde başarı böyle geldi
- 14:00 Muğlaspor'da seri bitti, zirve kaçtı
- 13:55 Merkezefendi'nin konuğu Bahçeşehir
- 13:54 3. Lig'den zirveye! Bursaspor ayağa kalktı
- 13:38 Gaziantep FK'de Antalyaspor öncesi üç eksik!
- 13:35 Denizlispor'un Avrupa'dan Denizli Amatör Lig'e "hazin" düşüşü
- 13:31 Süper Lig'de 26. hafta maçları başlıyor!
- 13:29 Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük ligde 18. randevuda
- 13:23 Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a konuk!
- 13:12 Didier Drogba'dan Osimhen paylaşımı: "Sana söylemiştim"
- 13:03 Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Batagov
- 13:00 Lakers'ın Austin Reaves planı ortaya çıktı
- 12:59 Oubre Jr. dirsek sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta yok
- 12:58 Brunson Jamaika için oynayabilir, Hart Almanya'yı ima etti
- 12:56 Brown: "MVP kazanmak imkânsız gibi hissediyorum"
- 12:55 İstikrarın adı Fatih Tekke!
- 12:54 Curry, devam eden diz sakatlığı nedeniyle en az 5 maç daha yok
- 12:46 Aral Şimşir'den Fenerbahçe ve Trabzonspor itirafı!
- 12:36 TFF cephesinden yabancı VAR açıklaması
- 12:30 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi koleksiyonu!
- 12:27 Galatasaray'a 12,5 milyon euroluk tur
- 12:09 Trabzonspor, Fatih Tekke ile şahlandı!
- 11:39 Trabzonspor istatistikleri altüst etti!
- 11:23 Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Sofyan Amrabat
- 11:18 Paul Onuachu, Trabzonspor tarihine geçebilir
- 11:15 Tedesco'dan kritik karar: 4 yıldızını, Beşiktaş derbisine saklıyor
- 10:59 Arda Güler'in Manchester City maçındaki görüntüsü gündem oldu
- 10:19 Indian Wells'te fırtına: Alcaraz, Draper, Sinner ve Sabalenka damgası
- 10:17 NBA'de Murray-Jokic ikilisi Nuggets'a galibiyeti getirdi
- 09:50 Fenerbahçe'de Karagümrük öncesi 6 eksik, 5 isim sınırda
- 09:48 Okan Buruk'un yeni jokeri!
- 09:39 Beşiktaş'ta transfer gerçeği: Kevin Andrade
- 09:30 Gabriel Sara'nın gözü Carlo Ancelotti'de
- 09:18 Galatasaray'da Dursun Özbek'ten tarihi prim kararı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Luca Toni: "Galatasaray, Juventus'u pişman etti"
Tottenham büyük tehlikede, oyuncular ayrı alemde!
Juventus'ta yeni aday Emiliano Martinez
Jermaine Pennant'tan Arne Slot'a tepki!
Halil Umut Meler'den Şampiyonlar Ligi'ni karıştıran düdük!
Bernabeu'da Valverde gecesi: Real'den City'ye 3 gol
7 gollü çılgın maçta PSG, Chelsea'yi yıktı!
Havertz son anlarda Arsenal'a beraberliği getirdi!
Şampiyonlar Ligi'nde ekstra hak yine İngiltere'ye
Dominik Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|25
|19
|4
|2
|59
|18
|61
|2
|Fenerbahçe
|25
|16
|9
|0
|57
|25
|57
|3
|Trabzonspor
|25
|16
|6
|3
|51
|29
|54
|4
|Beşiktaş
|25
|13
|7
|5
|45
|30
|46
|5
|Başakşehir
|25
|12
|6
|7
|44
|27
|42
|6
|Göztepe
|25
|11
|9
|5
|28
|18
|42
|7
|Kocaelispor
|25
|9
|6
|10
|22
|25
|33
|8
|Samsunspor
|25
|7
|11
|7
|27
|30
|32
|9
|Rizespor
|25
|7
|9
|9
|32
|35
|30
|10
|Gaziantep FK
|25
|7
|9
|9
|31
|41
|30
|11
|Alanyaspor
|25
|5
|12
|8
|26
|30
|27
|12
|Gençlerbirliği
|25
|6
|7
|12
|28
|34
|25
|13
|Konyaspor
|25
|5
|9
|11
|28
|38
|24
|14
|Antalyaspor
|25
|6
|6
|13
|24
|39
|24
|15
|Eyüpspor
|25
|5
|7
|13
|19
|36
|22
|16
|Kasımpaşa
|25
|4
|9
|12
|21
|36
|21
|17
|Kayserispor
|25
|3
|11
|11
|19
|46
|20
|18
|Karagümrük
|25
|3
|5
|17
|22
|46
|14