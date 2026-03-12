12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
1-3
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
1-2
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
0-490'
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
1-1
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
1-190'
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
0-090'
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
0-0
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
2-1
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
1-2
12 Mart
Bologna-Roma
1-1
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
1-3
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
0-190'
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
1-190'
12 Mart
Ferencvaros-Braga
2-090'
12 Mart
Genk-Freiburg
1-090'
12 Mart
Lille-Aston Villa
0-1
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
1-0
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

Thorsten Fink: "Çok hata yaptık!"

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Rayo Vallecano maçının ardından konuştu.

calendar 12 Mart 2026 23:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Thorsten Fink: 'Çok hata yaptık!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, UEFA Konferans Ligi'ndeki Rayo Vallecano maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HATALAR YAPTIK, KULLANDILAR"

Alman teknik adam, "Hatalar yaptık, bunu kullandılar. Rayo çok olgun bir takım. Bu hataları da beklediler. Topa sahip olma oranı daha fazla bizdeydi. Gol beklentisi bizdeydi. Birçok istatistikte biz daha iyi olan taraftık. Tabii onlar daha iyi takımlardı açıkçası. Ezber oyun becerileri daha iyiydi. Oynayacağımız ikinci bir maç var. Futbolda her şey mümkün. İlk golü erken bulursak onlara zarar verebiliriz. Bu maçta için ezber oyun becerilerimizi geliştirmeliyiz. Emre Kılınç ve Coulibaly dönüyor. Birçok sakat oyuncumuz var. Birçok kanat oyuncumuz eksik. Geri dönüyorlar. Önümüzdeki haftalar için onların geri dönmesi çok çok önemli. Kanatta Holse ile oynamak zorunda kaldık. Mümkün değildi Emre'yi kullanmak, 60-70 dakika oynaması. Bu nedenle sonradan girdi." dedi.

"İYİ TAKIMA KARŞI OYNADIK"

Fink, "İyi bir takıma karşı oynadık. Sebep sadece buydu. Çok fazla da fırsat vermediler. Bir şans bile olsa değerlendirmek gerekiyor bu tip takımlara karşı. Gol beklentisi 0.55, çok fazla fırsat vermedik ama güçlü bir rakip. Rayo, Konferans Ligi'ni kazanabilir. 1-0 öne geçip maçı kazanabilirsiniz ama güçlü rakiplere karşı böyle performanslar normal." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.