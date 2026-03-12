12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
1-3
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
1-2
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
0-115'
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
1-1
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
0-014'
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
0-015'
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
0-014'
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
2-1
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
1-2
12 Mart
Bologna-Roma
1-1
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
1-3
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
0-014'
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
0-016'
12 Mart
Ferencvaros-Braga
0-015'
12 Mart
Genk-Freiburg
0-016'
12 Mart
Lille-Aston Villa
0-1
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
1-0
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

Potanın Perileri'nden acı mağlubiyet

Potanın Perileri, FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında Arjantin'e yenildi.

calendar 12 Mart 2026 22:21 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 23:02
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Potanın Perileri'nden acı mağlubiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ikinci maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin'e 59-55 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı takım, bu sonuçla grupta ilk yenilgisini yaşadı. Arjantin ise ilk galibiyetini aldı.

Milliler, elemelerdeki üçüncü maçını 14 Mart Cumartesi günü Japonya ile yapacak. Arjantin ise Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye, ilk çeyrekte topu iyi paylaştı. Arjantin'in boyalı alanda etkili olmasını engelleyen milliler, daha çok uzun oyuncularıyla skor üretti. Dengeli geçen birinci periyot, 12-12'lik eşitlikle sona erdi.

Takımlar ikinci çeyreğin ilk 2 dakikasında skor üretemedi. A Milli Takım, daha sonra peş peşe kaydettiği üç sayılık basketlerle 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 28-18. Oyunda üstünlüğünü sürdüren milliler, soyunma odasına 30-24 önde girdi.

Arjantin, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı. Güney Amerika temsilcisi, 23. dakikada skora dengeyi getirdi: 33-33. Sevgi Uzun ve Beren Burke'nin dış atış isabetleriyle hücumda yeniden ritmini bulan ay-yıldızlılar, 27. dakikayı 44-38 üstün kapattı. Türkiye, final periyoduna da 50-44 üstün gitti.

A Milli Takım, son çeyrekte skor üretmekte sorun yaşarken Arjantin, 37. dakikada yeniden oyuna dengeyi getirdi: 52-52. Son anları büyük çekişmeye sahne olan maçta milliler, 39. dakikaya 55-54 önde girdi. Burani, bitime 32 saniye kala serbest atış çizgisinde 2'de 1 yaptı ve maçta bir kez daha eşitlik sağlandı: 55-55. Milliler, bu anlarda üst üste yapılan hücumlardan sayı üretemedi. Arjantin, kalan sürede çizgide Mungo ve Gretter ile 2'de 2 isabet sağladı: 55-59. Türkiye, kalan sürede skor üretemedi ve maçtan 59-55 mağlup ayrıldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Yevgeniy Mikheyev (Kazakistan), Larissa Sales (Brezilya)

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 4, Sevgi Uzun 12, Gökşen Fitik 5, Beren Burke 14, Esra Ural Topuz 2, Alperi Onar 2, Elif Bayram 2, Derin Erdoğan 3, Sinem Ataş, Ayşe Cora Yamaner 11

Arjantin: Gretter 16, Saravia, Burani 12, Chagas 4, Gauna 2, Siciliano 8, Martinez, Cabrera 9, Mungo 8, Gentinetta

1. Periyot: 12-12

Devre: 30-24

3. Periyot: 50-44

Beş faulle çıkan: 39.50 Olcay Çakır Turgut (Türkiye)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.