Çin Sprint Sıralamada gülen taraf George Russell

Formula 1'de, sezonun 2. durağı olan Çin'in Shanghai pistinde Sprint Sıralama turları yapıldı.
Mercedes pilotu George Russell bu sezonki ilk sprint sıralam turlarında pole poziyonunun sahibi oldu. 2'inci sırada takım arkadaşı Kimi Antonelli yer alırken, Mclaren sürücüsü Lando Norris 3. sırayı Ferrari sürücülerinden kapmayı başardı.
