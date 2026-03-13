13 Mart
Kocaeli, evinde Konya'yı ağırlıyor

Kendi sahasında kazanmayı hedefleyen Kocaeli, alt sıralardan kurtulmak isteyen Konyaspor'u konuk ediyor.

calendar 13 Mart 2026 11:58
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Kocaelispor, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Kocaeli temsilcisi, ligde çıktığı 25 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 33 puanla 7. sırada yer aldı.

Ligin ikinci devresinde evinde oynadığı 4 karşılaşmadan 3'ünü kaybeden Körfez ekibi, deplasman maçlarındaysa 2 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Süper Lig'deki son maçında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında puan almaya çalışacak.

3 EKSİK GÖZE ÇARPIYOR

Körfez temsilcisinde sakatlıkları bulunan Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic ve Aleksandar Jovanovic, maçta forma giyemeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
