13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

NBA'de Shai Gilgeous-Alexander 63 yıllık rekoru kırdı

Thunder, sahasında Celtics'i 104-102 yenerken Shai Gilgeous-Alexander, üst üste 127 maçta en az 20 sayı üreterek Wilt Chamberlain'in rekorunu geride bıraktı

13 Mart 2026 10:39
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics'i 104-102 yendi.

Thunder'ın All-Star yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, galibiyete 35 sayılık katkı verirken üst üste 127 maçta en az 20 sayı üreterek Wilt Chamberlain'in 1963'ten beri elinde tuttuğu rekorun yeni sahibi oldu.

Son saniyesine 102-102 eşitlikle girilen mücadelede Chet Holmgren, kullandığı serbest atışları sayıya çevirerek galibiyeti getirdi. Holmgren 14 sayı, 9 ribaunt, Ajay Mitchell 15 sayı, 6 asistle oynadı.

Celtics'te Jaylen Brown 34 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Payton Pritchard 14 sayı kaydetti.

- Doncic, Lakers formasıyla ilk kez 50 sayı barajını geçti

Luka Doncic'in 51 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle oynadığı maçta Los Angeles Lakers, Chicago Bulls'u 142-130 mağlup etti.

Şubat 2025'te Dallas Mavericks'ten takaslanan Sloven yıldız, Lakers formasıyla ilk kez 50 sayı barajını geçti. Sakatlığı nedeniyle son 3 maçta oynamayan LeBron James, 18 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Austin Reaves 30 sayılık performans sergiledi.

Bulls'ta ise Josh Giddey 27 sayı, 15 asist, 8 ribaunt, Matas Buzelis 22 sayıyla maçı tamamladı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
