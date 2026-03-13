N'Golo Kante'nin yeni evi şaşırttı

Fenerbahçe'nin yeni transfer N'Golo Kante, sarı-lacivertlilerdeki görevine devam ederken İstanbul'daki yaşamını da kurmaya başladı.
3+1 DAİREDE OTURUYOR
Deneyimli futbolcunun, şehrin merkezine yakın ve altında alışveriş merkezi bulunan 3+1 bir daireyi tercih ettiği öğrenildi. Yıldız ismin, bu sayede günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabileceği bir yaşam alanı oluşturduğu belirtildi.
"BİRİNE İŞ ÇIKARMAYI SEVMEM"
Vole'den Onur Tuğrul'un aktardığı bilgilere göre; kulüp yönetimi, Kante'ye yaşamını kolaylaştırmak amacıyla asistan desteği ve çeşitli özel hizmetler sunarken, Fransız yıldız bu teklifleri bir bir reddetti.
Kante'nin, "Birine iş çıkarmayı sevmem, kendi işimi kendim halledebilirim" sözleriyle nazikçe cevap verdiği ifade edildi.
F.BAHÇE'DE 8 MAÇ
34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maçta forma giydi. Kante, bu maçlarda gol ve asist katkısı veremedi.
