12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
1-3
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
1-2
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
0-4
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
1-1
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
2-1
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
0-0
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
0-0
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
2-1
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
1-2
12 Mart
Bologna-Roma
1-1
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
1-3
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
0-1
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
1-1
12 Mart
Ferencvaros-Braga
2-0
12 Mart
Genk-Freiburg
1-0
12 Mart
Lille-Aston Villa
0-1
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
1-0
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

N'Golo Kante'nin yeni evi şaşırttı

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, İstanbul'daki yeni evine taşındı. Alışveriş merkezi üzerinde bulunan 3+1 daireyi tercih eden Kante, kulübün sunduğu asistan teklifini ise reddetti.

calendar 13 Mart 2026 09:43
Fotoğraf: AA
N'Golo Kante'nin yeni evi şaşırttı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin yeni transfer N'Golo Kante, sarı-lacivertlilerdeki görevine devam ederken İstanbul'daki yaşamını da kurmaya başladı.

3+1 DAİREDE OTURUYOR

Deneyimli futbolcunun, şehrin merkezine yakın ve altında alışveriş merkezi bulunan 3+1 bir daireyi tercih ettiği öğrenildi. Yıldız ismin, bu sayede günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabileceği bir yaşam alanı oluşturduğu belirtildi.

"BİRİNE İŞ ÇIKARMAYI SEVMEM"

Vole'den Onur Tuğrul'un aktardığı bilgilere göre; kulüp yönetimi, Kante'ye yaşamını kolaylaştırmak amacıyla asistan desteği ve çeşitli özel hizmetler sunarken, Fransız yıldız bu teklifleri bir bir reddetti.

Kante'nin, "Birine iş çıkarmayı sevmem, kendi işimi kendim halledebilirim" sözleriyle nazikçe cevap verdiği ifade edildi.

F.BAHÇE'DE 8 MAÇ

34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maçta forma giydi. Kante, bu maçlarda gol ve asist katkısı veremedi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.