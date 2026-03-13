Fenerbahçe'den stopere Diogo Leite hamlesi!

Bir yandan Galatasaray'la şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, diğer yandan yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Birçok mevkiye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin önceliği ise stoper...
Bu bağlamda da harekete geçen yönetim, Union Berlin'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli stoper Diogo Leite için şimdiden temas kurdu ve oyuncuya 3+1 yıllık sözleşme önerme planı yaptı.
İNCELENECEK
Bonservisini eline alacak olan Leite'ye Fenerbahçe'nin dışında ilgi olduğu belirtildi.
Ancak sarı-lacivertliler, bu transferdeki rakiplerinden daha yüksek bir maaş önererek, 27 yaşındaki stoperi kadroya katmayı planlıyor.
4 Şubat'ta uyluk bölgesinden sakatlık yaşayan oyuncunun sağlık raporları da Fenerbahçe sağlık heyeti tarafından incelenecek ve ardından resmi adımlar net olarak atılacak.
Oyuncuyla devre arasında da ilgilenilmişti.
İTALYANLARIN DA RADARINDA
Fenerbahçe'nin listesinin ilk sırasında yer alan Diogo Leite'nin bonservisini eline alacak olması, İtalyan ekiplerinin de iştahını kabartmış durumda.
Milan, Lazio ve Bologna'nın 27 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
