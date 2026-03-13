13 Mart
Türkiye Milli Kadın Curling Takımı, dünya şampiyonasında Kanada'da mücadele edecek.

Türkiye Milli Takımı'nın da katılacağı Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, 14 Mart Cumartesi günü Kanada'da başlayacak.
Calgary kentinin 14-22 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda Türkiye'yi Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İclal Karaman, Berfin Şengül ve Melisa Cömert'dan oluşan takım temsil edecek.

Ay-yıldızlılar, grup aşamasında son şampiyon Kanada'nın yanı sıra ABD, Avustralya, Çin, Danimarka, Güney Kore, İskoçya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya ve Norveç ile karşılaşacak.

13 takımın yer aldığı grupta ilk 2'ye girenler, doğrudan yarı finale, sonraki 4 takım ise play-off turuna yükselecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
