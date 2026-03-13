Trabzonspor'un teklifine geri dönüş geldi

ESPN'in yapmış olduğu habere göre Trabzonspor, 19 yaşındaki genç futbolcu için 10 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardığı, ancak River Plate yönetiminin bu teklifi reddettiği belirtildi.



Futbolculuk kariyerine Arjantin'in Comision de Actividades Infantiles takımında başlayan Ian Subiabre, River Plate altyapısına geçiş yaptı. Arjantinli futbolcu, altyapıda kenisini kanıtlayarak 2024'te A takıma çıkma başarısı gösterdi. Kariyeri boyunca 62 maçta görev alan Ian Subiabre, 9 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

Trabzonspor , kanat transferi için aradığı oyuncuyu Güney Amerika'da buldu. Trabzonspor, River Plate forması terleten Ian Subiabre için teklifini yaptı. Arjantin Ligi temsilcisinden teklife cevap geldi.Arjantin Ligi'nin köklü takımlarındanaltyapısından çıkanTrabzonspor.'un ilgisi olduğu gündeme geldi. Bordo-mavililer genç futbolcuyu renklerine katmak için transfer çalışmalarına start verdi.