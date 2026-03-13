13 Mart
Trabzonspor'un teklifine geri dönüş geldi

Trabzonspor, kanat transferi için River Plate'in altyapıdan yetiştirdiği genç oyuncusu Ian Subiabre'ye talip oldu.

Trabzonspor, kanat transferi için aradığı oyuncuyu Güney Amerika'da buldu. Trabzonspor, River Plate forması terleten Ian Subiabre için teklifini yaptı. Arjantin Ligi temsilcisinden teklife cevap geldi.

Arjantin Ligi'nin köklü takımlarından River Plate'in altyapısından çıkan Ian Subiabre'ye Trabzonspor.'un ilgisi olduğu gündeme geldi. Bordo-mavililer genç futbolcuyu renklerine katmak için transfer çalışmalarına start verdi.

ESPN'in yapmış olduğu habere göre Trabzonspor, 19 yaşındaki genç futbolcu için 10 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardığı, ancak River Plate yönetiminin bu teklifi reddettiği belirtildi.

Futbolculuk kariyerine Arjantin'in Comision de Actividades Infantiles takımında başlayan Ian Subiabre, River Plate altyapısına geçiş yaptı. Arjantinli futbolcu, altyapıda kenisini kanıtlayarak 2024'te A takıma çıkma başarısı gösterdi. Kariyeri boyunca 62 maçta görev alan Ian Subiabre, 9 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.
