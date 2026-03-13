13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Fenerbahçe'ye Fair Play Altın Şeref Bayrağı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü'ne "Fair Play Altın Şeref Bayrağı" takdim edildi.

13 Mart 2026 14:21
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fenerbahçe'ye Fair Play Altın Şeref Bayrağı
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından ülke sporuna önemli katkılar veren kulüplere verilen 'Fair Play Altın Şeref Bayrağı' ödülü düzenlenecek törenle Fenerbahçe'ye takdim edilecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu'nun amatör spor branşlarını bünyesinde barındıran, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen ve Fair Play değerlerini benimsemiş spor kulüplerini ödüllendirmek amacıyla başlattığı 'Altın Şeref Bayrağı' organizasyonunda birinci olan Fenerbahçe Kulübü'ne sertifika ve bayrağı 16 Mart Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda saat 12.30'da düzenlenecek törenle verilecek. Fenerbahçe, bin 500'e yakın spor kulübünün değerlendirildiği süreç sonunda birinci seçilerek 'Fair Play Altın Şeref Bayrağı'nı 4 yıl boyunca gönderinde dalgalandırma hakkını kazanmıştı.

FENERBAHÇE'YE 2'NCİ KEZ ALTIN ŞEREF BAYRAĞI

Fenerbahçe, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sonrasında ilk 'Şeref Bayrağı'na hak kazanmış ve altın yıldızlı bayrağı gönderine çekmişti. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sonrasında da 'Şeref Bayrağı' kazanan Fenerbahçe, iki altın yıldızlı bayrağını tesislerinde dalgalandıracak ayrıca sertifikasını da alacak. Sarı-lacivertli kulübe 'Fair Play Altın Şeref Bayrağı' Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç ve yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
